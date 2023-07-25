Sanayide kapasite kullanımı artıyor

Yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlandığı 500 liraya çıkan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. Altı ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak. Asgari ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.