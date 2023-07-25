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Ekonomi

Sanayide kapasite kullanımı artıyor

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

10:26 . 25/07/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Temmuz ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı.


İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlardan elde edilenlere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti.




#İmalat sanayi
#Sanayi
#kapasite kullanımı
3 saat önce
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