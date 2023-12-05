Sanayide kişi başına üretim azaldı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen, geçen yıl emisyonların yüzde 1,2 yükseldiğini belirterek, "Bu kabul edilemez ve bu yüzden bu gidişatı durdurmalıyız. Bunun için iklim adaletine ihtiyacımız var. Zengin ülkeler, G20, tüm emisyonların yüzde 76'sından sorumlu ve ekonomilerini karbondan arındırmak için ilk olarak adım atması gerekenler." dedi.