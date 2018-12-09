Ekonomi Şanlıurfaya dev sera yatırımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şanlıurfa’ya dev sera yatırımı

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) hayata geçirilmesiyle birçok alanda gelişme kaydeden Şanlıurfa’da, Türk ve Kuveytli iş adamlarınca 100 milyon dolarlık sera yatırımı yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanlıurfa’da seracılık önemli ölçüde ilerledi.
Şanlıurfa’da seracılık önemli ölçüde ilerledi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden GAP ve hükümetin son yıllarda verdiği teşvikler sayesinde Şanlıurfa’da seracılık önemli ölçüde ilerledi. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan kent, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle de yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Şehrin hem enerji hem de seracılık alanındaki potansiyeli yabancıların da dikkatini çekti. Kuveytli iş adamlarınca Türk ortaklığıyla Karaali bölgesinde bin dekarlık alanda yaklaşık 100 milyon dolarlık sera yatırımı yapılarak, Körfez ülkelerine ihracat yapılması planlanıyor. Yürütülecek çalışmaların istihdama da katkı sağlaması öngörülüyor.

Müslüm Yanmaz

ELEKTRİK DE ÜRETECEK

Yapılacak olan yatırımla alakalı bilgi veren Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, sera ürünlerinin ülke ekonomisine de ciddi katkı sunduğunu, bu anlamda ihracata yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kuveytli yatırımcılarla birlikte yatırımı yapacaklarını söyleyen Yanmaz, “Çalışmalara başladık. Bir süre önce Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet Kuveyt'e gitti. Biz de projeyi gönderdik. Projenin yapılabilmesi adına iyi niyet anlaşması yapıldı. Şimdi Jeotermal Sera Holding AŞ'yi kuruyoruz” dedi. Sürdürülebilir tarım ve güneş enerjisinden faydalanacaklarını vurgulayan ve cam seraların belli kısımlarında güneş panelleri kullanacaklarını söyleyen Yanmaz, “ Burada jeotermalle birlikte kendi enerjimizi üretip doğal, çevreci ve özellikle büyük marketlerin istediği ürün desenini yetiştireceğiz” bilgisini verdi.

REKLAM
/**/
PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

​Suriye'deki ABD destekli tehcir terörü ve katliamın bilançosu da ağır.
Aile resmimiz kalmadı!

Aile resmimiz kalmadı!

Mısır'daki darbe direnişinin sembol ismi Esma'nın annesi Yeni Şafak'a konuştu.
Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

​Kerkük Çarşısı Türkiye'nin desteğiyle yeniden imar ediliyor.
Avrupa kışı

Avrupa kışı

​Fransa'da başlayan protestolar diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor.
Acemi 'dilenci'100 lira topladı

Acemi 'dilenci'100 lira topladı

​Muhabirimiz dilenci kılığına girdi İstanbul'un nabzını tuttu.
İkinci siparişFilipinler'den

İkinci siparişFilipinler'den

​Pakistan'dan sonra Filipinler de sipariş verdi.
Cennet yerinehapse gittiler!

Cennet yerinehapse gittiler!

​FETÖ'nün sözde 'cennet listesi'ndeki 47 kişi tutuklandı.
Riyad'ın davetine ret

Riyad'ın davetine ret

​Katar Emiri, Körfez Zirvesi'ne katılmama kararı aldı.

Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı.
First Lady'edokunan yanıyor

First Lady'edokunan yanıyor

​Beyaz Saray'da tartıştığı iki ismin üstü çizildi.
81 ilde etkili olacak

81 ilde etkili olacak

Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

9 milyona yaklaştı

9 milyona yaklaştı

İmar barışı için yapılan başvuru sayısı açıklandı.
Brüksel de karıştı

Brüksel de karıştı

​Polis Sarı Yelekliler'e sert müdahalede bulunuyor.
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.