Şanlıurfa’ya dev sera yatırımı

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden GAP ve hükümetin son yıllarda verdiği teşvikler sayesinde Şanlıurfa’da seracılık önemli ölçüde ilerledi. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan kent, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle de yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Şehrin hem enerji hem de seracılık alanındaki potansiyeli yabancıların da dikkatini çekti. Kuveytli iş adamlarınca Türk ortaklığıyla Karaali bölgesinde bin dekarlık alanda yaklaşık 100 milyon dolarlık sera yatırımı yapılarak, Körfez ülkelerine ihracat yapılması planlanıyor. Yürütülecek çalışmaların istihdama da katkı sağlaması öngörülüyor.

Müslüm Yanmaz

ELEKTRİK DE ÜRETECEK

Yapılacak olan yatırımla alakalı bilgi veren Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, sera ürünlerinin ülke ekonomisine de ciddi katkı sunduğunu, bu anlamda ihracata yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kuveytli yatırımcılarla birlikte yatırımı yapacaklarını söyleyen Yanmaz, “Çalışmalara başladık. Bir süre önce Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet Kuveyt'e gitti. Biz de projeyi gönderdik. Projenin yapılabilmesi adına iyi niyet anlaşması yapıldı. Şimdi Jeotermal Sera Holding AŞ'yi kuruyoruz” dedi. Sürdürülebilir tarım ve güneş enerjisinden faydalanacaklarını vurgulayan ve cam seraların belli kısımlarında güneş panelleri kullanacaklarını söyleyen Yanmaz, “ Burada jeotermalle birlikte kendi enerjimizi üretip doğal, çevreci ve özellikle büyük marketlerin istediği ürün desenini yetiştireceğiz” bilgisini verdi.