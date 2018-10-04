Ekonomi Şarbon çıktı iddialarına yalanlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Şarbon çıktı' iddialarına yalanlama

Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon hastalığı çıktığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, sosyal medyadaki haberlerin ise birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Aksu, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde devam eden Uluslararası Hayvancılık Fuarı (Sommet de l'Elevage) ve kırmızı et sektöründeki gelişmelere yönelik değerlendirmede bulundu.

Bu tür fuarlara özel önem verdiklerini ifade eden Aksu, Türkiye'de hayvan ırklarının geliştirilmesi veya yenilenmesi için ileriye dönük neler yapılabileceği noktasında bu tür etkinliklerin yararlı olduğunu söyledi.

'Gece gündüz çalışıyoruz rahat olsunlar'

Aksu, hayvancılık sektörü konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızda geldiğimiz aşamayı bir süre sonra açıklayacağız. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz rahat olsunlar, biz her sorunun üstesinden gelecek güce sahibiz. Hayvancılık, bizim en önde gelen önceliklerimizden biri." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu

  • İthalat söz konusu değil
  • Şu anda kırmızı ete yönelik hayvan ithalatının söz konusu olmadığına dikkati çeken Aksu, "Gemide hayvanların bekletildiği gibi durumlar söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Şarbon iddiasına yalanlama

Aksu, bakanlık olarak gıda arz güvenliğini de çok önemsediklerinin altını çizerek, yurt dışından gelen gıdaların da en ufak bir sıkıntı yaratmaması için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

İthal hayvanlarda şarbon hastalığı çıktığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aksu, "Şarbonla ilgili haberlerin yalan olduğunu görüyoruz. Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu. Bu haberleri ülkemizin düzenini bozmaya yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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