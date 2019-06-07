Şarköy'den 7 ülkeye ada çayı ihracatı

Gaziköy Mahallesi'nde yetiştirilen organik ada çayı, toplandıktan sonra kurutulup çuvallara konuluyor. İzmir'deki fabrikada işlemden geçirilen çay, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve Amerika’ya ihraç ediliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca müdürlük olarak dört yıl önce bakanlık desteğiyle Gaziköy Mahallesi sakinlerine dağıtılan ada çayı fidelerinin, ekonomik verim çağına geldiğini söyledi.

Gaziköy Mahallesi'nde ada çayı yetiştiriciliğini yaygınlaşmasının vatandaşlara da yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden Sarıkoca, "2016 yılında bakanlığımızın desteğiyle yaptığımız çalışmalar sonrasında buradaki üreticilerimize ada çayı fidesi dağıttık. Müdürlük olarak fidelerin dikiminden hasadına kadar bütün aşamaları takip ettik. Mahalleliler ormandan ada çayı toplayıp satmaya çalışıyordu. Bu işi daha düzenli hale getirmek istedik. Mahallede boş arazileri tespit ederek. Ekim yapıldı ve şimdi üreticilerimiz senede iki kere ada çayı hasadı yapıyor." dedi

Ada çayının Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Sarıkoca, "Yaklaşık 300 dekar alanda ada çayı çalışması yaptık ve şu anda üreticilerimizin hepsi durumundan memnun" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ali Altıntaş da ada çayının kendileri için yeni bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

Üreticilere kilogramına göre 6-7 lira ödeme yapıldığını anlatan Altıntaş, "Son üç yılda ada çayından elde edilen gelir miktarı 600 bin lirayı geçti. Yıllardır ormanda topladığımız ada çayını tarlalarımıza da ekip bunu ihracat olarak değerlendiriyoruz. Çiftçiler de hiçbir masrafı, hiçbir girdisi olmadığı için gelirden memnun." dedi.

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"Hepimiz işimizden memnunuz"

Ada çayı üreticisi Taner Ava ise 3 yıl önce ada çayı yetiştiriciliğine başladığını, yılda 22 bin lira kazandığını söyledi.

Necmiye Orman da çayların hiç bir ilaç kullanmadan tamamen doğal bir şekilde yetiştirildiğini belirtti.

FOTOĞRAF 14 Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. ​20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı. Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi. Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı. Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı. ‘HAYALİMİ BU ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRDİM’: Tamircilik sektöründe çıraklıktan yetişme olan herkesin bu tarz hayalleri olduğunu belirten Soydan Demir, Genellikle imkansızlıklardan dolayı yapılamaz. Allah bana bu imkanı tanıdı. Kendi mücadelem, emeğim ve esnaf arkadaşlarımın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim... 1986 model kuş serisinden bir aracım vardı. Hayalimi bu araçla gerçekleştirmek istedim. İlk başta projeyi kendi kafamda tasarladım. Önce bu aracı ortadan ikiye kestim. Ön taraf orijinal haliyle kalırken arka tarafı çift kabin kamyonet olarak yeniden yaptım... Projemi tamamlayıp fiziken ve yasal olarak trafiğe çıkabilir hale getirmem yaklaşık 2 yıl sürdü. 6 ay kadar ruhsat işlemleriyle uğraştım. Şu an diğer tüm araçlar gibi trafiğe çıkabiliyor ve muayeneden geçiyor... Beni tek üzen ticari araca dönüştüğü için artan sigorta bedeli oldu, ancak bu emeklerimin karşılığında onu da gözüm görmüyor. Toplam maliyet 50 bin liraya ulaştı, bunun içinde en büyük payı ise ruhsat işlemlerine ayırdım” dedi. 'GÖREN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR': Yaptığı aracının herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Demir, Müşterilerimden ve usta arkadaşlarımdan isteyen çok oldu. Sanayide gezerken en az 10 kişi durdurup nasıl ve neden yaptığımı soruyorlar. Bazen fotoğrafını çekiyorlar, bunlar bana büyük haz veriyor... Buna harcadığım parayla lüks bir araç alabilirdim, ama bu içimden gelen bir şeydi, bir çocukluk hayaliydi. 'Ben bunu yaptım' diyerek ustalığımı ön plana çıkarmak da çok önemliydi. Bunu yapmasaydım Türkiye'de tek olan bu araca binemezdim. Bu araç, Türkiye'de yalnızca bende var. Ben bu arabaya zevkle biniyorum dedi. Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, "Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

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