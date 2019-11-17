Ekonomi Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar

Son yıllarda yurt dışına ihraç edilen ürünlerin geri gönderilmesi düşündürmeye devam ediyor. Özellikle Rusya’dan gönderilen ürünler kamuoyunda sıkça tartışılırken, üreticilerin ve ihracatçıların bu durumdan ders çıkarmaması akıllarda soru işareti bırakıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Durumun son örneği ise bu kez Bosna Hersek’te yaşandı. Bosna Hersek’e yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında, yapılan kontrollerde Türkiye menşeili 21 ton mandalina ülkeye sokulmadı. Bosna Hersek’in yetkili makamlarınca yapılan işlemlerde, izin verilen azami seviyenin üzerinde pestisit kalıntısına (kimyasal ilaç) rastlanıldığı için ilgili ithalata izin verilmediği öğrenildi.

KONTROL ŞARTLARINA UYULMASI İSTENDİ

Türkiye’den Bosna Hersek’e gönderilen mandalinalarda ayrıca son bir yıl içinde üç kez ‘kabul edilebilir’ seviyenin üzerinde pestisit çıktığı belirtildi. Türk yetkililerce bu durumun ülke imajını ve Bosna Hersek pazarını olumsuz etkilediği kaydedildi. Ürünlerde kalıtsal madde rastlanılması üzerine yetkililer Bosna Hersek’e yapılan yaş meyve ve sebze ihracatlarında, ülkenin kontrol şartlarına uyulmasını istedi.

EYLEM PLANI HAZIRLANMIŞTI

  • Meyve ve sebze ihracatında yaşanan son gelişmeler öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Meyve ve Sebze İhracatı İçin Bitki Sağlığı ve Karantina Eylem Planı’ hazırlayarak üreticileri konu hakkında uyarmıştı. İlgili eylem planı, ürünlerin geri dönmemesi için uyulması gereken kuralları belirliyor.

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EKONOMİ
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