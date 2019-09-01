Ekonomi Satılmayınca tarlada çürüdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Satılmayınca tarlada çürüdü

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi’nde satılmayan karpuzlar tarlada çürüdü. Üreteciler ise çürüyen karpuzları için bir yıllık emeklerinin heba olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi IHA
Tarlada çürüyen karpuzlar.
Tarlada çürüyen karpuzlar.

Bahçecik köyü çiftçilerinden Hamit Çelik’e ait karpuzlar satılmayınca tarlada kaldı.

Hamit Çelik, bir yıllık emekleri için pazar bulamadıklarını söyleyerek, "Bu yıl karpuzlar satılmayarak tarlada çürüdü. 100 dönüme yakın karpuz ekmiştim. 6 ay boyunca bu karpuzlara emek verdik. Maalesef karpuzlar ucuz olduğundan dolayı tarlada çürüdü. Kendi imkanlarımızla birkaç dönüm sattık. Tüccarlar geldiğinde kilosu 20 kuruş diyordu ama marketlerde kilosu 1 TL’den satılıyor. Bir yıllık emeğimiz heba oldu" dedi.

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