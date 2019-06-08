Ekonomi Satın almanın lideri özel sermaye
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DÜNYA EKONOMİSİ

Satın almanın lideri özel sermaye

2018’de son derece güçlü bir performans gösteren özel sermayenin toplam satın almalarının değeri 582 milyar dolara ulaştı. Son beş yıldaki toplam satın alma değeri 2,5 trilyon dolar seviyesine erişerek sektör tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Özel sermaye sektörünün lider danışmanlık şirketi Bain & Company, girişim sermayesi hakkında hazırladığı 10’uncu yıllık raporunu yayımladı. “Küresel Özel Sermaye 2018” raporunda ilginç bulgular yer alıyor. Rapora göre, özel sermaye 2018’de son derece güçlü bir performans gösterdi ve toplam satın almaların değeri 582 milyar ABD dolarına ulaştı. Böylece son beş yıldaki toplam satın alma değeri 2,5 trilyon ABD doları seviyesine erişerek sektör tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı.

Geçen yıl Sınırlı Sorumlu Yatırımcılar (LP) son derece istekli bir şekilde piyasaya yeni sermaye sürmeye devam ettiler. Özel Sermaye Yönetici Ortakları (GP) ise rekor düzeyde sermaye kullanarak, kısmen rahatsız olan piyasa koşullarında yatırım yapabildiklerini kanıtladılar. Satın almalar için daha önce kabul etmeyecekleri değerde yatırımlar yaparak riskli seviyede yüksek değerlerin peşinde koştular.

SERT REKABET VAR

Serhan Nadir

Raporla ilgili değerlendirme yapan Bain & Company Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Nadir şunları söyledi: “2014 ve 2018 arasındaki son beş yıl özel sermaye için en iyi dönemlerden biri oldu. Toplanan ve kullanılan sermaye miktarının en yüksek düzeylere çıktığı, başarılı çıkışların yapıldığı ve iyi getiri sağlandığı görüldü.” Bütün bunların çok iyi görünmekle birlikte, girişim sermayesi şirketlerinin bu performanslarını korumak için yoğun çalışmak zorunda olduklarını da vurgulamak gerektiğini ifade eden Nadir, “Kronik bir mesele olan sert rekabet koşulları fiyatlamaları tarihi seviyelerin üzerine taşıyor ve ekonominin bir aşamada düşüşe geçeceği yolundaki yorumlar karar verme sürecini etkiliyor. Bu riskler alıcının satın alma öncesinde daha dikkatli inceleme yapmasını gerektiriyor” diye konuştu.

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