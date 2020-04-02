Ekonomi Satışlar patladı zam şampiyonu kolonya oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Satışlar patladı zam şampiyonu kolonya oldu

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 72.54 ile kolonya oldu. Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 29.90 ile fuel oil olarak belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar dezenfektan olarak en çok kolonya aldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar dezenfektan olarak en çok kolonya aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ay İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 67’sinin perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 141 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Mart ayında kolonya fiyatı yüzde 72,54 arttı
Mart ayında Diğer Harcamalar grubunda yer alan kolonya yüzde 72,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Sivri biber zirvede


Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yüzde 46,64 ile sivri biber, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile mektup gönderim ücreti, Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yüzde 23,27 ile limon, yüzde 16,72 ile ayva ve yüzde 13,13 ile patates olmuştur.

Fuel oil yüzde 29,90 ucuzladı

2020 Mart ayında Konut Harcamaları grubunda yer alan fuel-oil litre fiyatı yüzde 29,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünler

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Konut harcamaları grubundan yüzde 23,59 ile gaz yağı, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 23,01 ile benzin, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler grubundan yüzde 21,65 ile yeşil soğan ve yüzde 17,32 ile domates olmuştur.

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