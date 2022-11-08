Ekonomi Satsumada altın yıl Rekolte de kalite de yüksek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Satsuma'da altın yıl: Rekolte de kalite de yüksek

Satsuma mandalinası bu yıl rekolte ve kalite olarak üreticinin yüzünü güldürüyor. On gün önce İzmir’de hasadına başlanan ürünler Balkan ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna ve Rusya’ya da satılıyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Satsumada altın yıl: Rekolte de kalite de yüksek
​Satsuma mandalinası bu yıl rekolte ve kalite olarak üreticinin yüzünü güldürüyor.

Satsuma mandalinası bu yıl rekolte ve kalite olarak üreticinin yüzünü güldürüyor. On gün önce İzmir’de hasadına başlanan ürünler Balkan ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna ve Rusya’ya da satılıyor. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayarer, “Ürünün kalitesi fevkalade iyi. Girdilerimiz biraz yüksek olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Sonuç iyi olacaktır diye düşünüyorum. Geçen yıla göre iki üç kat daha fazla ürün elde edeceğiz gibi görünüyor. İhracat yolları açık. Geçen senenin en az iki üç katı ihracat bekliyoruz. Balkan ülkelerinden yoğun talep var. Kısmen de Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz” diye konuştu.

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