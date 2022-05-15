Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) keskin gözü CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi kameralarının üretim, entegrasyon ve teslimatlarının devam ettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik
Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CATS kameralarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

SİHA'ların keskin gözü CATS kameralarının üretimlerini ve bu araçlara entegrasyonlarını sürdürdüklerini belirten Demir, "Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

CATS, hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak üretiliyor.
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