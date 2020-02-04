Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2022de tamamlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2022'de tamamlanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımının 2022'de tamamlanacağını ve dünya çapında ses getiren merkez olacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Demir, şu ana kadar 120 şirketin organize sanayi bölgesi içinde yer almak için başvurduğunu bildirdi. Bölgenin, Türkiye'nin havacılık ve uzay anlamında kalbinin atacağı yer olacağını söyleyen Demir, "Nihai noktaya ulaştığımızda 20 binin üzerinde bir istihdam planladığımız bu yer, havacılık ve uzay alanında bir ihtisas organize sanayi bölgesi olmanın yanında bir ekosistem oluşturacak. Hemen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin bitişiğinde bir arazi. Bu organize sanayinin yanında bir de teknopark planımız var. Bu organize sanayi bölgesi Türkiye için çok önemli bir katma değer sağlayacak. Sadece 20 bin kişilik istihdamdan bahsetmiyoruz. Kaliteli iş gücü, yüksek katma değer sağlayacak, teknolojik üretimler yapacak bir yerden bahsediyoruz. Ayrıca burada üretim anlamında bir mükemmeliyet merkezi de olacak" dedi.

İsmail Demir, bölgenin, havacılık ve uzay alanında Türkiye'nin önünü açacağını kaydederek, "Burası sadece Türkiye için değil, dünya çapında ses getiren ve küresel şirketlerin de ilgisini çeken bir merkez olacak. 2022 sonunda bizim bütün altyapımız tamamlanacak ve onlarca tesisin işlediği bir yer olarak göreceğiz. Sadece havacılık ve uzay anlamında çalışmalar burada yapılacak" dedi.


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