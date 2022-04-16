Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSK'nın gücüne güç katacak

Selçuk Bayraktar kumanda odasında oruç açarken Akıncı B 35.000 feet irtifada uçtu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Çorlu'da performans dayanım test uçuşu yapan Bayraktar Akıncı B'nin görüntülerini paylaştı. Bayraktar, Çorlu hava üssündeki görevlilerle kumanda odasında iftar yaparken, Akıncı B ise 35.000 feet yükseklikte uçuşuna devam etti. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, 'Akıncı B performans dayanım test uçuşu... Akıncı da orucunu 35.000 feette bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar...' notunu düştü.