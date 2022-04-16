Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSK'nın gücüne güç katacak

NEFER insansız kule sistemi ile güçlendirilen Kara Kuvvetlerine ait ZMA'lar yılın ikinci yarısıyla beraber TSK'nın kullanımına sunulacak.
"TSK'NIN VURUCU GÜCÜ OLACAK"
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyonu kapsamında, KKK envanterindeki #ZMA'ları modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor, muharebe sahasındaki beka kabiliyeti, durumsal farkındalığı ile vuruş gücü etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz.
Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyonu kapsamında, KKK envanterindeki #ZMA’ları modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor, muharebe sahasındaki beka kabiliyeti, durumsal farkındalığı ile vuruş gücü etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz.@aselsan pic.twitter.com/LCBS0u0Qoe
Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyonu kapsamında, KKK envanterindeki #ZMA’ları modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor, muharebe sahasındaki beka kabiliyeti, durumsal farkındalığı ile vuruş gücü etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz.@aselsan pic.twitter.com/LCBS0u0Qoe— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 15, 2022
'BU YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN TESLİM EDİLECEK'
Bu kapsamda Modernize ZMA'ya entegre ettiğimiz NEFER insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor. Modernize ZMA'ları sistem kalifikasyon testlerini tamamladıktan sonra, bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim etmeye başlayacağız" dedi.