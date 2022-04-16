Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu NEFER TSKnın gücüne güç katacak
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSK'nın gücüne güç katacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki ZMA'lara entegre edilen NEFER insansız kule sisteminin testlerinin başarıyla sürdüğünü bildirdi. Demir, Modernize edilen ZMA'ların bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSKnın gücüne güç katacak
NEFER

NEFER insansız kule sistemi ile güçlendirilen Kara Kuvvetlerine ait ZMA'lar yılın ikinci yarısıyla beraber TSK'nın kullanımına sunulacak.

"TSK'NIN VURUCU GÜCÜ OLACAK"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyonu kapsamında, KKK envanterindeki #ZMA'ları modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor, muharebe sahasındaki beka kabiliyeti, durumsal farkındalığı ile vuruş gücü etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz.

'BU YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN TESLİM EDİLECEK'

Bu kapsamda Modernize ZMA'ya entegre ettiğimiz NEFER insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor. Modernize ZMA'ları sistem kalifikasyon testlerini tamamladıktan sonra, bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim etmeye başlayacağız" dedi.

Görmeden tamir ediyor

Görmeden tamir ediyor

15 yıldır el alışkanlığı ile çalışıyor.
İki bölgeyi birbirine bağlayacak

İki bölgeyi birbirine bağlayacak

​Tarih verildi: Türkiye'nin en uzunu olacak.
Rusyadan Johnsona misilleme

Rusya'dan Johnson'a misilleme

13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı alındı.
Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi

Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi

İftarda vatandaşların misafiri oluyor

İftarda vatandaşların misafiri oluyor

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı'dan gönül köprüsü.

​Nesli tükenme tehlikesi altındaydı.

Çalmaya çalıştıkları motosikleti bırakıp kaçtılar.

​Avrupa'da İslamofobi bitmiyor: Camiye ırkçı saldırı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.