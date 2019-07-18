Ekonomi Savunma Sanayii Başkanından F-35 açıklaması Anlaşmada yeri yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: Anlaşmada yeri yok

ABD'nin F-35 kararına ilişkin, tek taraflı alınmış, anlaşmalarda yeri olmayan bir karar olduğuna vurgu yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kararın Resmi hale gelmesini beklediklerini dile getirerek, Türkiye'nin projeden dışlanmasıyla uçak başına maliyetlerin ise 8 milyon dolar artacağına dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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F-35 savaş uçağı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamaları şöyle;

Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.

Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar.

Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok.

Türkiye'nin F-35'ten çıkarıldığını resmi olarak bekliyoruz. Türkiye o zamana kadar yükümlülüklerine bağlı kalacaktır. Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak.

Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada.

  • Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır.

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