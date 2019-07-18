Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: Anlaşmada yeri yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamaları şöyle;

Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.

Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar.

Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok.

Türkiye'nin F-35'ten çıkarıldığını resmi olarak bekliyoruz. Türkiye o zamana kadar yükümlülüklerine bağlı kalacaktır. Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak.

Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada.

Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır.