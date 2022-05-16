Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo: 16 yıldız 16 Türk Devleti’ni temsil ediyor

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından başkanlığın logosunun değiştiği açıklandı.

Yeni logo görselinin yer aldığı paylaşımda "Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur." ifadesine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başkanlığımızın logosu değişti. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun.

Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur.

Ayrıca Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti’ni sembolize etmektedir."

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yeni logo paylaşımında bulundu. Demir, "Başkanlığımızın logosu değişti. Hayırlı olsun." dedi.

Başkanlığımızın logosu değişti. Hayırlı olsun.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin https://t.co/4yLVUBhvwM — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 16, 2022