Ekonomi Savunma Sanayii Başkanlığına yeni logo 16 yıldız 16 Türk Devletini temsil ediyor
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo: 16 yıldız 16 Türk Devleti’ni temsil ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından başkanlığın logosunun değiştiği duyuruldu. Yeni logo görselinin yer aldığı paylaşıma "Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti’ni sembolize etmektedir." notu düşüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savunma Sanayii Başkanlığına yeni logo: 16 yıldız 16 Türk Devleti’ni temsil ediyor
Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yeni logosu

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından başkanlığın logosunun değiştiği açıklandı.

Yeni logo görselinin yer aldığı paylaşımda "Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur." ifadesine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başkanlığımızın logosu değişti. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun.

Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur.

Ayrıca Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti’ni sembolize etmektedir."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yeni logo paylaşımında bulundu. Demir, "Başkanlığımızın logosu değişti. Hayırlı olsun." dedi.

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