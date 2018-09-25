Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan istihdam açıklaması

Türk savunma sanayisi gücüne güç katmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam ettiğini açıkladı.

SSM'den yapılan açıklamada, adaylar ilanlar üzerinden sisteme erişerek kayıt oluşturup başvuru yapabilecekleri belirtildi. Sisteme giriş yapmak için tıklayın.

Başkanlığımız özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam ediyor. Adaylar ilanlar üzerinden sisteme erişerek kayıt oluşturup başvuru yapabilirler.https://t.co/LftLtkEVZp — SSB (@SavunmaSanayii) 25 Eylül 2018

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