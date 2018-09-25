Ekonomi Savunma Sanayii Başkanlığından istihdam açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan istihdam açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk savunma sanayisi gücüne güç katmaya devam ediyor.
Türk savunma sanayisi gücüne güç katmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam ettiğini açıkladı.

SSM'den yapılan açıklamada, adaylar ilanlar üzerinden sisteme erişerek kayıt oluşturup başvuru yapabilecekleri belirtildi. Sisteme giriş yapmak için tıklayın.

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