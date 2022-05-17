Savunma sanayiinden müjde: 2021 cirosu 10 milyar dolar barajını aşarak pandemi öncesi rakamlara ulaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul işbirliğinde düzenlenen 4. Savunma Sanayii Buluşmaları etkinliğine katıldı. Demir, burada yaptığı konuşmada 2021 yılı savunma sanayii cirosunu açıkladı.

Demir, savunma ve havacılık sanayii sektör cirosunun 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak, pandemi öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladığını belirtti. Demir, sektörün aldığı yeni sipariş tutarının bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini altını çizdi. Demir, "Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 650 Milyon dolara yükseldi. Yılsonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz” dedi.

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"YENİ SİPARİŞ TUTARI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTTI"

Savunma sanayinin özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğini ifade eden Demir, “20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 800’e yaklaştı. Bu projelerin yarısından fazlası son 6 yılda başlatıldı. 20 yıl önce 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. SASAD 2021 yılı sektör performans verilerine göre, savunma ve havacılık sanayii sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak, pandemi öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladı. Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 650 Milyon dolara yükseldi. Yılsonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz” dedi.

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"2021 YILINI 3 MİLYAR 224 MİLYON DOLAR GİBİ REKOR BİR SEVİYEDE KAPATTIK"

Savunma sanayii ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini vurgulayan Demir, “Ülkemiz savunma sanayii alanında artık bir pazar değil aktör konumuna gelmiştir. Bunun en büyük göstergesi ihracatımız diyebiliriz. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e, İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 228’e çıktı. 20 yıl önce yıllık sadece 248 milyon dolarlık bir ihracatımız varken, 2021 yılını 3 milyar 224 milyon dolar gibi rekor bir seviyede kapattık. Bu yıl inşallah 4 milyar doların çok üstünde bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemiz genel ihracatının kilogram değeri 1,5 dolara yakınken, savunma ve havacılıkta bu rakam 70 doları buluyor. Savunma sanayimizin ne denli kıymetli olduğunu buradan da anlayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

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