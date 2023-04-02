Savunma sanayisinde dev hamle: HAVELSAN ve Epic Games anlaştı

"2023, geçmişten gelen bilgi birikimimiz üzerine artık görselliği de ekleyerek dijital savaş ortamını gerçekleştirdiğimiz/gerçekleştireceğimiz, bu alanda ürünler çıkaracağımız bir yıl olacak. Sonrasında da daha gelişmiş ürünlerle bu alanda varlığımızı sürdüreceğiz, bir adım da öne geçeceğiz. Açık kaynak olmasının, ekosisteminin olmasının faydası şu: Bizim her türlü senaryoyu veya her türlü platformu modelleme ve sisteme kazandırma şansımız yok. Bu, yüzlerce insan gücü, eforu demek. Dolayısıyla ekosisteme yayılarak bunların daha hızlı şekilde geliştirilmesi ve entegre edilmesi önemli. HAVELSAN bu anlamda yazılım çerçevesini sağlayıcı, yol-yöntem belirleyici ve bunları daha sonra da entegre edici rolünü üstlenecek ve ekosistemle birlikte sanal savaş ortamını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çünkü dünya oraya, metaverse doğru gidiyor. Metaverse altyapısında da bu teknolojiler var. Harp oyunlarından başlayıp sanal oyunlara ve sanal oyunlardan da sanal ikizlere doğru gittiğimiz, daha sonrasında da gerçek fiziksel platformlarla sanal platformların birlikte çalıştığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada olmazsa olmaz teknoloji alanlarından bir tanesi de ciddi oyunlar sahası. Bu alanda varlığımızı daha da pekiştirmek istiyoruz. Dünyanın gittiği yer de burası. Ülkemizin bu alanda daha ileriye gitmesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunuzu ifade etmek istiyorum."​​​​​​​