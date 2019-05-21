Savunma ürünleriyle hızlı büyüdüler

Savunma sanayisine yönelik çeşitli ürünler ortaya koyan şirketler, gelir artışlarıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye 100 şirketleri, 2015-2017 döneminde ortaya koydukları satış gelirlerine göre sıralandı.

Savunma sanayisine yönelik faaliyetlerde bulunan bir dizi şirket, performanslarıyla listede yer aldı, bazı şirketler de söz konusu dönemde yüzde 70'in üzerindeki gelir artışıyla dikkati çekti.

Profen Savunma ve Güvenlik Telekomünikasyon, söz konusu dönemde gelirlerini yüzde 2 bin 320 artırarak 50-100 milyon lira aralığına çıkardı ve listede 5'inci sırada yer aldı. Şirket, uydu haberleşme ve savunma alanlarında kendi araştırma-geliştirme ve üretim yetenekleriyle yenilikçi ve yüksek teknolojili çözüm sunuyor.

Açık Deniz Personel Taşıma Gemisi, Süratli Devriye Botu, Çok Maksatlı Süratli Devriye Botu, Ani Müdahale Botu, Açık Deniz Karakol Gemisi üreten Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ, gelirlerini yüzde 897 artırarak 250-500 milyon aralığında gelire ulaştı. Şirket listede 15'inci sırada yer buldu.

Fora Grup Savunma Teknolojileri ve Danışmanlık Ticaret, yüzde 436 gelir artışıyla 5-20 milyon lira aralığına ulaştı ve 33'üncü sırada yer aldı. Şirket, askeri medikal ürünler, muhafaza çözümleri, patlayıcı tespit ve müdahale ekipmanları, özel askeri malzeme ve teçhizatlar, olay yeri inceleme, adli bilim malzemeleri, balistik malzemeler, alan aydınlatma malzemeleri üretiyor.

Helikopter ve uçak parçaları

Türkiye 100'e giremeyen savunma sanayisine yönelik faaliyet gösteren bazı şirketler de yüzde 70'in üzerinde gelir artışı yakaladı.

Yangın baskılama sistemleri, helikopter dinamik parçaları ve alt sistemleri, iniş takımı parçaları ve asambleleri, uçak yapısal parçaları ve asambleleri, motor ve APU sistemi parçaları üreten Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin geliri 2017'de 250-500 milyon lira aralığına ulaştı.

Alpteknik Havacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, gelir aralığını 2017'de 20-50 milyon liraya yükseltti. Şirket, Türkiye ve Orta Asya'da bulunan, yeni ve kullanılmış Sikorsky platformlarının ticari işleticilerine de yedek parça tedarikçisi olarak hizmet veriyor.

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler alanlarında çalışmalar yürüten ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ, gelirlerini 50-100 milyon lira aralığına çıkardı. ASİS, askeri kara araçları için standartları karşılayan bir "video yönetim sistemi" geliştirerek bin 500 araca uyguladı. Şirket son dönemde otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi Songar ile keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı görevlerini yapabilen Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi gibi ürünlerle dikkati çekti.

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Kritik tesislere güvenlik çözümleri

HAVELSAN Teknoloji Radar, makine ve ekipman imalatındaki faaliyetlerle gelir aralığını 50-100 milyon liraya çıkardı. Görsen sensör ailesi ve ERİSİS Erken İkaz Sistemi gibi ürünler geliştiren şirket, kritik tesislerin ve sınır hattının yaklaşma bölgelerinin güvenliğine katkı sağlıyor.

Savunma sanayisine yönelik 20 bin litre uçak akaryakıt ikmal tankeri, Derman zırhlı 8x8 çok amaçlı araç ailesi, KRS 90 vakumlu pist süpürge aracı, Mercedes-Benz Unimog U 4000-2,5 ton taktik tekerlekli araçlar geliştirerek üreten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin gelirleri, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatıyla 100-250 milyon lira aralığını buldu.

Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ, gelirlerini 5-20 milyon aralığına çıkardı. Şirket, Arma Güç Sistemleri, Ares İnfilak Bastırma ve Yangın Söndürme Sistemleri, Mars KBRN Filtrasyon Sistemleri ile Umay Lazer Tespit Sis Havanı Sistemleri gibi çözümlerle sorumluluk üstlenip 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

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