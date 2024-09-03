|
Ekonomi

Savunma ve havacılık ihracatında büyük artış

Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracat, 22,1 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracat rekoru olarak kaydedildi. Bu başarıya önemli katkı sağlayan sektörlerden biri de 423 milyon dolarlık ihracatla "savunma ve havacılık sanayi" oldu. Bu sektör, ihracat artışında öne çıkan alanlardan biri olarak dikkat çekti.

09:48 - 3/09/2024 Salı
AA
Savunma sanayii
Savunma sanayii

Türkiye, kendi savunma araçlarını yerli ve milli imkanlarla gidermek için çıktığı yolda bugün 171 farklı ülkeye ihracat yapan bir güce sahip oldu.


Savunma ve havacılık sektörü, çıktığı yolda artan ihracat performansındaki yükselişi ağustos ayında da sürdürdü.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sektörünün ağustos ayı ihracat performansını değerlendirdi.


Aylık ihracat yüzde 12,6 arttı


Savunma ve havacılık ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış kaydederek 423 milyon dolar olarak gerçekleşti.



8 aylık ihracat yüzde 9,8 yükseldi


Ayrıca sektörün 8 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek, 3 milyar 738 milyon dolar oldu.


"1 yıllık sürede ihracat yıllık bazda yüzde 13,4 arttı"


Savunma ve havacılık ihracatının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artışla 423 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:


Öte yandan 2024 yılının 8 aylık bölümünde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek 3 milyar 738 milyon dolar olmuştur. Böylece geride bıraktığımız 1 yıllık süre zarfında ihracatımız yıllık bazda yüzde 13,4'lük bir artış kaydetmiştir.


Temel hedef


Savunma sanayisi olarak ihracat stratejisindeki temel hedefimiz, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağlamaktır. Şirketlerimizin belli bir bölgeye değil dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabiliyor olması, ihracat stratejimizdeki başarı yakaladığımız bir başka önemli hedefimiz olmuştur.


171 ülkeye ihracat


Bu hedef doğrultusunda 2024 yılında, şirketlerimiz 171 farklı ülkeye ürün ihraç etmiştir. Önümüzdeki dönemde Savunma Sanayii Başkanlığı olarak; hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de orta, küçük ölçekli işletme ve KOBİ'lerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla, ihracat yapan şirketlerimizin sayısını artırmak ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir hale getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.




#savunma sanayi
#ekonomi
#ihracat
27 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ağustos ayı enflasyonu ne kadar düştü?