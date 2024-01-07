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Ekonomi

Savunmada akademik hamle

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında beyin göçünü tersite çevirecek önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokolle; yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının Türkiye’ye dönüşünü sağlayarak savunma sanayii alanında istihdam edilmeleri hedefleniyor.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 04:00 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Haluk Görgün, Erol Özvar.
Haluk Görgün, Erol Özvar.

Yükseköğretim Kurulu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolle, üniversitelerdeki uluslararası bilim insanları savunma sanayii sektöründe istihdam edilebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, “Üniversite-savunma sanayii arasındaki yakın ilişkiler için yeni bir açılım gerçekleştiriyoruz. Protokol hem savunma sanayimize hem yükseköğretim sistemimize önemli katkı sağlayacak” dedi. Protokolle, yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin Türkiye’ye kazandırılması, savunma sanayii sektöründe uluslararası bilim insanlarının görevlendirilmesi, akademisyenlerin bilgi ve yetkinliklerinin ortak araştırma ve geliştirme projeleri ile savunma sanayiine kazandırılması hedefleniyor.

SANAYİ SEKTÖRÜNE NİTELİKLİ GENÇLER

Özvar, “Hem hâlihazırda yükseköğretim kurumlarımızda görev yapmakta olan akademik personelin savunma sanayii sektörüne katkı sağlaması hem de bu sektörde yer alabilecek nitelikli gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde, 169 üniversitede tüm alanlarda yaklaşık bin 500 doktoralı uluslararası bilim insanının istihdam edildiği dikkate alındığında, savunma sanayiimizin daha büyük bir beşerî sermayeden istifade etme olanağı bulacağı açıktır. Ayrıca, bu sayede, üniversite-savunma sanayii sektörü arasındaki yakın ilişkiler için yeni bir açılım sağlanacaktır” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER CAZİP HALE GELECEK

İş birliğinin hem savunma sanayisine hem de yükseköğretim sistemine önemli katkı sağlayacağını belirten Özvar, “Nitelikli uluslararası bilim insanlarının üniversitelerimizde görev almasını da önemsiyoruz. Savunma sanayii sektöründe istihdam edilme imkânının verilmesiyle birlikte, üniversitelerimizin bu alandaki nitelikli uluslararası araştırmacılar için çok daha cazip bir hale geleceğini değerlendiriyoruz” dedi.

Ekonomide kaldıraç etkisi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de protokolle, yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin ülkeye kazandırılacağını belirtti. Görgün, “Protokol, savunma sanayii ekosistemi ve akademisyenler arasında oluşturacağına emin olduğum sinerji ürünlerimizin ihraç edilmesi noktasında da yeni bakış açıları sağlayacak ve sektörümüzün ekonomideki kaldıraç etkisini destekleyecektir” şeklinde konuştu.




#YÖK
#Akademi
#Eğitim
#Savunma Sanayi
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