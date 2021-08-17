Ekonomi Savunmada gurur günü Cumhurbaşkanı Erdoğan İDEF21 Savunma Sanayi Fuarının açılışında konuştu
POLİTİKA SAVUNMA SANAYİ

Savunmada gurur günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan İDEF’21 Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın sözü savunma sanayiindeki hedefimizin en güzel ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savunmada gurur günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan İDEF’21 Savunma Sanayi Fuarının açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Fuara katılan firmaların ürün yelpazesi büyük bir zenginliğe sahip. Fuarımız küresel ölçekte kendisine önemli bir yer edinmiştir. Katılımcı yabancı firmalar bunun göstergesidir.

Türkiye son 19 yılda savunma sanayiinde adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Savunma sanayiinde olarak dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indirmeye başardık. İhracatımızda da bunun yansımalarını görüyoruz.

Savunma sanayiinde çok iyi bir noktaya geldik, sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 1500'e çıktı.

Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın sözü savunma sanayiindeki hedefimizin en güzel ifadesidir.

Türkiye bir yerde bayrak gösteriyorsa amacı huzuru, barışı, güvenliği sağlamaktır. Geçmişinde sömürge, katliam izi bulunmayan bir ülke olarak gittiğimiz yerlerde dostlarımıza birlikte kazanmayı teklif ediyoruz. Bu teklifi Balkanlarda Kafkaslar'da olduğu gibi Güney Amerika'da da yapıyoruz Afrika'da da yapıyoruz. Biz insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bizim devlet dünyamızda zerre kadar karşılığı yoktur.

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