Ekonomi Savunmada küresel rekabet dönemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunmada küresel rekabet dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlılıktan, dünyada gıptayla izlenen milli bir yapıyı inşa ettiğini söyledi. Sektörün küresel devlerle rekabet eder duruma geldiğini belirten Varank, “2019’da savunma ve havacılık sanayii ihracatı, yüzde 35 artarak 2 milyar 740 milyon dolara ulaştı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varank, SAHA TUSSİDE MBA Yönetici Programı öğrencilerine sertifikalarını verdi.
Bakan Varank, SAHA TUSSİDE MBA Yönetici Programı öğrencilerine sertifikalarını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma sanayisinde Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edildiğini söyledi. Bu sayede geliştirilen ürün ve teknolojilerle, pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yeniliklere de imza atılacağını söyleyen Varank, “18 sene önce yüzde 80 dışa bağımlı olan savunma sanayisi, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüştü” ifadesini kullandı.

UYDU TEKNOLOJİSİNDE ATAĞA GEÇTİK

“Daha önce bunları hayal bile edemezken, şimdi küresel şirketlerle rekabet edebilecek ürünler geliştiriyoruz” diyen Bakan Varank, “Türkiye geleceğin savaş uçağı, uzun menzilli hava savunma sistemleri, uydu ve uydu fırlatma sistemleri gibi alanlarda ürün geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu alanlarda çalışan ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez” ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARETİ YÜZDE 35 ARTTI

Varank, sektörün büyük sıçramayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği vizyonla gerçekleştirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Hedefimiz; uluslararası savunma sanayisi üreticilerine sadece taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayisini oluşturmaktı. 18 sene önce yüzde 80 dışa bağımlı olan savunma sanayisi, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüştü. 2019’da savunma ve havacılık sanayi ihracatı, bir önceki seneye göre yüzde 35 artarak 2 milyar 740 milyon dolara ulaştı. Sektörde 50 bine yakın emekçi çalışıyor. Son 5 yılda 400’ün üzerinde yerli patent başvurusu yapıldı.”

DEVLER LİGİNDEYİZ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından “Savunma Sanayisinde Yerli ve Milli Üretim Arayışları” temasıyla 2. Savunma Sanayisi Buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Varank, “Daha önce bunları hayal bile edemezken, şimdi küresel şirketlerle rekabet edebilecek ürünler geliştiriyoruz” diye konuştu. Savunma sanayisinde gelinen noktaya ilişkin örnekler veren Varank, ülkenin güzide savunma sanayi şirketlerinden yetişmiş mühendislerin şu an otomobilin matematik modellemeleri ve dayanıklılık testleri üzerine çalıştığını, savunma alanında biriktirdikleri tecrübelerle otomotiv sektöründe geleceği tasarladıklarını anlattı.

7 yılda 4 milyar TL yatırım teşviki

  • Varank, bakanlık olarak sektöre verdikleri desteklere değinerek, son 7 yılda sektörün 4 milyar liralık sabit sermaye yatırımına teşvik belgesi verdiklerini ve 5 bin kişinin istihdam edilmesini sağladıklarını söyledi. Teknoparklardaki işletmelere sundukları Ar-Ge desteklerinden bahseden Varank, 1231 Ar-Ge merkezini desteklediklerini, bunların bir kısmının doğrudan savunma sanayisi odaklı çalıştığını anlattı. Varank, TÜBİTAK SAGE kapsamındaki çalışmalardan Isıl Pil ve Piroteknik Bileşenler, Ataletsel Ölçüm Birimi ATLAS, Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı KAŞİF ve Küresel Konumlama Sistemi Anteni SG KONUM gibi ürünlerden bahsederek, BİLGEM ve MAM aracılığıyla da savunma sanayi projeleri yürüttüklerini aktardı. Makine sektörüne çıktıkları ilk çağrıya 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu geldiğini, sonuçların nisanda açıklanacağını dile getiren Varank, bundan sonra kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları ilan edeceklerini söyledi.

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