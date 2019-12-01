Savunmada yeni seferberlik lazım

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı sektörün paydaşlarını bir araya getirdi. Dün başlayan ve bugün de devam eden oturumlarda; savunma sanayinin geleceği tartışıldı. Sektörde faaliyet gosteren özel ve kamu şirketlerinin büyük ilgi gösterdiği konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerinin belirli alanlarda dünyada en iyiler arasında yer alması ve bu yolla ihracatın artırılması için tüm sektörün "seferberlik" içinde hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

İsmail Demir

POTANSİYEL PAZARLAR BİZİ BEKLİYOR

Demir, savunma ve havacılık sanayisindeki potansiyel pazarların henüz Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde yer almadığına değinerek, "Üzerinde durduğumuz, büyük potansiyel gördüğümüz Güneydoğu Asya, Orta ve Latin Amerika, Afrika gibi pazarlarda yer bulmanın yöntem ve stratejilerini sektörle birlikte ortaya koyacağız" dedi. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki 2023 ihracat hedefinin 10,2 milyar dolar olduğunu anımsatan Demir, şunları kaydetti: "Buralara erişmek için oyun değiştirici yeni yöntemler, yaklaşımlar koymak gerekiyor. Bu alana girdiğimizde, bu alanda önümüzü tıkaması muhtemel bazı kısıtları kaldırdığımızda ki önümüzdeki 3-4 yılın amacı olmalı."

RAHAT TANITIM MÜMKÜN

Şu andaki gidişatı değiştirecek bir ivme gerektiğini aktaran Demir, "Bunu sağlamanın yolu da ülke bazında ortaya koyacağımız bazı tedbirler olacaktır. Bu da sadece sektörün yapabileceği şeyler değil. Çeşitli teşvik, kredi mekanizmaları, uluslararası ilişkilerde geliştirilecek yöntemler, devlet başkanları seviyesinde ziyaretlerde gündeme getirilecek konular, siyasi analizler gibi bir dizi parametre var" ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayisi ürünlerini alanda gösterdikleri performansla diğer ülkelere çok rahat tanıtabildiklerini vurgulayan Demir, şunları söyledi: "Bunun yanında özellikle belirli alanlarda öne çıkıp Türkiye'nin belirli ürünleri ya da alt sistemlerinin dünyada en iyi veya en iyiler arasında olduğunu çok net göstermemiz gerekiyor. Bu konuda teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına odaklanmamız ve sonuç almamız gerekiyor. 1-2 alanda en iyiler arasında olmak diğer alanlardaki algıyı da değiştirecektir. Teknoloji, Ar-Ge yol haritamızda belirli konuların üzerinde durup, o konularda sektör olarak toptan bir seferberlikle en iyi olmanın yollarını bulmamız gerekiyor."

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ERDOĞAN'IN İLGİSİ SEKTÖRÜ YUKARI TAŞIDI

Latif Aral Aliş

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş de, Türk savunma sanayisinin son 10 yılda büyük bir atağa kalktığını, ivme kazandığını hem ekonomik hem de teknolojik başarılar elde ettiğini aktardı. Türkiye'nin ekonomik tehditlere karşı savunma sanayisinin büyük önem taşıdığını belirten Aliş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alana verdiği önemin sektörü çok farklı noktaya getirdiğini vurguladı. Aliş, savunma sanayisinde tasarlamak ve üretmek kadar pazarlamanın da önemli olduğunu ve aynı zamanda ihracat yapılan ülkelerde kalıcı olmak gerektiğini bildirdi.

320 MİLYON $'LIK İHRACAT HEDEFİ AŞILACAK

Osman Devrim Fidancı

Aselsan Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı ise şunları kaydeti: "2019 için ihracatta stratejik hedefimiz 320 milyon dolardı. Yılın son bir ayına girerken 320 milyon dolar hedefimizi geçeceğiz, beklentimiz 330 milyon dolar seviyesinde bitirmek. Bu artışla geçen yıla göre İhracatta yüzde 50 civarında performans iyileşmesi bekliyoruz." Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran da, "Savunma sanayisindeki yüksek artışla birlikte Türk Eximbank'ın da sektöre ilgisi, desteği arttı. Eximbank'ın desteğiyle Tunus'ta somut bir ihracat başarısını sağlamak üzereyiz" dedi.