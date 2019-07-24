Savunmada yükseliyoruz

Savunma sanayisinde Türkiye’nin yerli ve milli projelere yaptığı yatırımlar karşılığını fazlasıyla vermeyi sürdürüyor.

ASELSAN, dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin yer aldığı “Defense News Top 100” listesinde üç basamak yükselerek 52’nci sıraya çıktı. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşunun listesine ilk olarak 2006’da girdi.

Geçen yıl 55’inci sıraya kadar yükselen şirket, bu yıl üstlendiği yeni projelerle başarı grafiğini artırarak yaklaşık 1,8 milyar dolar ciro elde etti. Şirket böylece, listedeki yerini 3 basamak daha geliştirerek, 52’nci sıraya yükseldi. Türkiye’nin toplamda dört şirketle temsil edildiği listeye Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) 69’ncu sıradan girerken, STM 85’nci sıraya çıktı. Roketsan da bir önceki yıla göre 7 basamak gelişip 89’ncu oldu.

İHRACATTAKİ SLOGANIMIZ: TÜRK ORDUSU KULLANIYOR

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şirketlerine gösterdiği güveni boşa çıkarmamak için 40 yıldan uzun süredir çalışmalarını durmadan geliştirdiklerini söyledi. Görgün, “Dünyanın 64 ülkesine ihracat gerçekleştirirken ‘Türk ordusu da bu sistemi kullanıyor’ sözünü altını çizerek gururla söyledik” dedi.

Görgün, ASELSAN’ın milli ve yerli sistemler geliştirerek teknolojide tam bağımsızlık için 7 bini aşkın personeliyle çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, “Dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olma hedefimizi gerçekleştirmeye çok az kaldı. Devletimizin ve ASELSAN ürünlerini kullanmayı tercih eden dost ve müttefik ülkelerimizin desteği ile bu hedefi kısa sürede gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”

REKLAM

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün

STM’DE HEDEF İLK 50

Türkiye’nin kamu-özel ortak şirketi olan STM de, dünyanın en prestijli savunma şirketleri listesi kabul edilen Defense News Top 100 listesinde 97. sıradan 85. sıraya yükseldi. Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanındaki hizmetlerle savunma sektöründe rol üstlenen STM; askeri deniz platformları, otonom sistemler ile siber güvenlik alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlar ve ihracat odaklı büyüme vizyonuyla listede ilk 50’yi hedefliyor.

MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK İHRACI

STM’nin yerli sanayiye yön veren proje ve ürünlerini başarılı bir şekilde uluslararası pazara taşıdığını vurgulayan STM Genel Müdürü Murat İkinci, “Cumhurbaşkanlığımızın 2023 vizyonu ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz projelerle STM bugün savunma alanında kendini kanıtlamış bir şirket haline geldi. Ülkemize kazandırdığımız katma değer ve birikimin taşıdığı önemin farkında olarak çalışmalarımıza devam ederken, üretim ve kabiliyetlerimizi yurt dışına ihraç etmek için de ciddi çaba gösteriyoruz. Yatırımlarımızı ihracat odaklı büyüme doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu dönemde, Defense News Top 100’de gösterdiğimiz yükseliş, doğru adımlar attığımızı da tescillemiş oldu. Önümüzdeki dönemde ilk 50 içerisinde yer almayı amaçlıyoruz. Türkiye’yi mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında temsil edip dünya pazarlarına niş, yenilikçi ürünler ve sistemler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

EKONOMİ Dijital para Türkiye’yi cazibe merkezi yapar