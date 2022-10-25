Ekonomi Savunmanın en yenileri SAHA EXPOda
SAVUNMA SANAYİ

Savunmanın en yenileri SAHA EXPO’da

Türkiye, uzay teknolojileri, havacılık ve savunma sanayii alanında kapasitesini artırmaya devam ediyor. Sektörün en büyük buluşması ve önemli iş birlikleri için kapı aralayan ‘SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’ bugün başladı.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Savunmanın en yenileri SAHA EXPO’da
​Savunmanın en yenileri SAHA EXPO’da.

Türkiye, uzay teknolojileri, havacılık ve savunma sanayii alanında kapasitesini artırmaya devam ediyor. Sektörün en büyük buluşması ve önemli iş birlikleri için kapı aralayan ‘SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’ bugün başladı. İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan ve 28 Ekim’e kadar devam edecek uluslararası fuara, 390 yabancı, 567 yerli firma katılıyor. Yüksek teknoloji ürün ve sistemlerin yer aldığı fuarda, savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde stratejik öneme sahip ürünler yer alıyor. 57 ülkeden birden fazla firmanın katılırken, ülkelerin 11’i bakanlık, biri ise başbakanlık düzeyinde temsil ediliyor.

126 ÜRÜN İLK KEZ TANITILIYOR

Bu yıl SAHA EXPO’da 35 firma tarafından 126 yeni ürün de ilk kez görücüye çıkıyor. Bu ürünlerden bazıları şöyle: HAVELSAN tarafından üretilen İnsansız Kara Aracı KAPGAN, YONCA- ONUK tarafından üretilen İnsansız Deniz Aracı SANCAR, Elektroland firması tarafından üretilen İKA’lar ACROB, BOĞAÇ ve HANÇER, ERİN Motor Sanayii’nden tek silindirli doğalgazlı jeneratör motoru, KOÇ Savunma’dan Dalgıç tespit sonarı, MAREN ROBOTİCS tarafından üretilen İnsansız Su Altı Aracı, İnsansız Cankurtaran Aracı.

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