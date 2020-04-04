Ekonomi Sebadan yeni proje
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seba’dan yeni proje

Bugüne kadar ağırlıklı olarak, İstanbul’un İstinye, Etiler, Ulus ve Ayazağa gibi bölgelerinde konut ve ofis projelerine imza atan Seba İnşaat, bu deneyimini şimdi de yeni projesi; ‘Emirgan Apartments by Seba’ ile Boğaz’a taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seba İnşaat, Emirgan’da ‘Emirgan Apartments by Seba’ adında yeni bir inşaata başladı. 53 daire ve 14 ticari üniteden oluşan projede 1+1’den 3+1’e farklı büyüklükteki evler metrekaresi 20 bin liradan satılıyor.
Seba İnşaat, Emirgan’da ‘Emirgan Apartments by Seba’ adında yeni bir inşaata başladı. 53 daire ve 14 ticari üniteden oluşan projede 1+1’den 3+1’e farklı büyüklükteki evler metrekaresi 20 bin liradan satılıyor.

Seba İnşaat'tan Boğaza yeni bir proje geliyor. 1.957 metrekare arsa alanı, 8 bin metrekare de inşaat alanına sahip ‘Emirgan Apartments by Seba’ projesi, toplam 53 daire ve 14 adet ticari üniteden oluşuyor.

Engin Keçeli

TESLİMLER EYLÜLDE

1+1 ,2+1, 3+1 şeklinde daire seçeneklerinin yer aldığı projede, ayrıca 1+1, 2+1 asma katlı loft ve teraslı çatı daire tipleri de bulunuyor.Projedeki, dairelerin büyüklükleri brüt olarak 50 ila 257 metrekare arasında değişiyor. ‘Emirgan Apartments by Seba’ Emirgan Korusu’na 300 metre, Boğaz’a ise 1 kilometre mesafede yer alıyor. Önümüzdeki Eylül ayının sonunda teslim edilmesi planlanan proje, 20 bin TL metrekare fiyatlarla satışa sunuldu. Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Engin Keçeli, proje hakkında şunları söyledi: “100 milyon TL tutarında yatırım bedeli ile Emirgan projemize başladık. iç mimarisi, loft daireleri ve boğaz manzarası ile özel bir proje. Bölgeye yeni yatırımlar yapma konusunda hazırlıklarımız sürüyor.”

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