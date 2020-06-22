Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Sebze-meyve ihracatı yüzde 100ün üzerinde arttı Önümüze engel çıkaran ülkeler ürün talebine başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sebze-meyve ihracatı yüzde 100'ün üzerinde arttı: Önümüze engel çıkaran ülkeler ürün talebine başladı

Sebze-meyve ihracatı yüzde 100'ün üzerinde arttı: Önümüze engel çıkaran ülkeler ürün talebine başladı

Haziranın ilk yarısında meyve-sebze mamulleri ihracatı yüzde 100'ün üzerinde arttı. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, "Bugüne kadar bizden hiçbir şey talep etmeyen veya önümüzde engeller çıkaran ülkeler bizden ürün talep etmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye genelinden yapılan sebze meyve ihracatı yüzde 165 oranında arttı.
Türkiye genelinden yapılan sebze meyve ihracatı yüzde 165 oranında arttı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu yaptığı yazılı açıklamada, haziranın ilk yarısında meyve-sebze mamulleri ihracatının yüzde 100'ün üzerinde arttığını bildirdi.

İlk 15 günlük sürede UMSMİB'den yapılan ihracatın yüzde 134, Türkiye genelinden yapılan ihracatın ise yüzde 165 oranında artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Kamiloğlu, "Bu artışı doğru analiz etmek lazım. Bize göre 2 sebebi var. Birincisi, Avrupa’yı besleyen rakiplerimiz İtalya ve İspanya salgından çok etkilendikleri için yeterli üretimi sağlayamadı. Bir diğer sebebi de virüs krizinin uzama ihtimaline karşın herkesin stoğunda yeterli miktarda mal bulundurma istediğinden dolayı bizdeki stokları çekmeleri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
EKONOMİ
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

Kamiloğlu, pandemi döneminde yeni pazarlar doğduğunu ancak bunların kalıcı olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

  • "Bugüne kadar bizden hiçbir şey talep etmeyen veya önümüzde engeller çıkaran ülkeler bizden ürün talep etmeye başladılar. Ama esas olan bunun kalıcı olması. Kalıcı olması için de ham maddeyi doğru üretiyor olmamız gerekiyor. Ham maddeyi üretebilmek için ise çiftçimizi desteklememiz gerekiyor. Devlet pandemi sürecinde çok çabuk ve doğru adımlar attı. Özellikle KGF kredilerinden yapılan ödemelerin çok seri bir şekilde olması iyi oldu. İhracatçımız ve çiftçilerimiz bundan oldukça memnun ancak bu krediler için verilen 1 yıllık geri ödeme süresinin kısa olduğunu düşünüyorum. Biz ürünü mamul haline getirip stokta tutmak zorunda olduğumuz için, bu kredileri geriye ödemeye başladığımızda stoklarımız henüz bitmemiş olacak. O yüzden satıp da ödeyebilme adına sürenin 2 yıl olmasını istiyoruz."

Ülkedeki çiftçilerin çok çalışkan ve vefakar olduğunu dile getiren Kamiloğlu, "Ülkede hangi kriz olursa olsun çiftçilerimiz her zaman her koşulda üretmeye çalıştılar. Tarlalar boydan boya ekildi, kimse merak etmesin. İklimden etkilenen ürünlerimiz olacaktır ama meyve sebze için söylüyorum, kimse kaygılanmasın, hiçbir ürünün eksikliği olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Temmuz başında ﻿﻿aşı çalışmalarının neticeleri alınabilir
EKONOMİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Temmuz başında aşı çalışmalarının neticeleri alınabilir

Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
EKONOMİ
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik

Dünya Bankası: Dünya durgunlukla karşı karşıya
EKONOMİ
Dünya Bankası: Dünya durgunlukla karşı karşıya

Bakan Albayrak açıkladı: 400 milyon TL'lik destek kredisi geliyor
EKONOMİ
Bakan Albayrak açıkladı: 400 milyon TL'lik destek kredisi geliyor
Abone Ol Google News
3 yeni üs kurulabilir

3 yeni üs kurulabilir

Haftanin'den sonra Sinat da PKK'dan temizlenecek.
Bursadan acı haber

Bursa'dan acı haber

Bursa'daki sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi.
Çin akıllanmıyor

Çin akıllanmıyor

Köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Yine maske ve sosyal mesafe unutuldu

Yine maske ve sosyal mesafe unutuldu

​İstanbul yeni haftaya yoğun trafik ile başladı.
Korkunç cinayet

Korkunç cinayet

​Üvey baba 3 yaşındaki oğlunu mezarlığa gömdü.
Sirte paniği

Sirte paniği

​Darbeci Sisi'nin askeri müdahale yollu tehditkar sözlerine blöf olarak bakılıyor.

Cesetlerde bomba tuzağı

Cesetlerde bomba tuzağı

​Oyuncaklara bile mayın tuzaklayıp çocukları hedef aldılar.
İlhak tiyatrosu

İlhak tiyatrosu

​Plana destek verme konusunda bugün toplanacaklar.
Bursa'yı sel vurdu

Bursa'yı sel vurdu

​İçişleri Bakanı Soylu, felaket yerine ulaştı.
Altaylı'nın<br>adamını korudular

Altaylı'nın
adamını korudular

​Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı.
Türkiye herkese<br>kucak açtı

Türkiye herkese
kucak açtı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçmenlere asla ayrımcılık yapmadık.
Elektrik milli<br>kaynaklardan

Elektrik milli
kaynaklardan

​Yenilenebilir enerjide rekor kırılırken yerlilik oranı yüzde 66'ya çıktı.
Kumpasçılar<br>hesap verecek

Kumpasçılar
hesap verecek

​7 Şubat MİT kumpası davası bugün başlıyor.
Trabzon<br>ayağa kalktı

Trabzon
ayağa kalktı

​Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok.
Hedef turizme<br>balta vurmak

Hedef turizme
balta vurmak

​Gurbetçilerden Almanya'ya tepki.
Dokuz milyonu aştı

Dokuz milyonu aştı

Dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü ülke...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.