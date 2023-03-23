SEC'den kripto para borsası Coinbase'e uyarı

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Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gibi bildirimlerin genellikle yaptırım eyleminden önce geldiğini belirtti.
Armstrong, yasalara uygun davrandıklarını ve gerçeklere güvendiklerini vurgulayarak, mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Wells bildirimi, SEC'in bir soruşturma sonucunda kişi veya şirketlere gönderdiği ve Komisyon'un kendilerine bir icra davası açmayı planladığını belirten bir uyarı niteliği taşıyor.