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Ekonomi

Seçime sayılı günler kala Fitch'ten Türkiye açıklaması: Büyük bir etkisi olacak

Türkiye'deki seçimlerin ülkenin kredi notu için çok önemli bir olay olabileceğini belirten Fitch Ratings, seçimlerin güvenilir ve sürdürülebilir bir politika bileşimine geçişle makroekonomik istikrar risklerini azaltabileceğini vurguladı.

12:13 . 11/05/2023 Perşembe
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Uluslararası derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings
, Türkiye'deki seçimlerin ülkenin kredi notu için çok önemli bir olay olabileceğini belirtti.

Fitch'in açıklamasında, seçim sonrası güvenilir ve sürdürülebilir bir politika bileşimine geçişin, Türkiye'nin makroekonomik ve finansal istikrar risklerini azaltabileceği, dış finansmana erişimini iyileştirebileceği ve istikrarı sağlayabileceği vurgulandı.

Ancak, Fitch ayrıca uzun süreli siyasi belirsizliğin, Türkiye'nin makroekonomik ve ödemeler dengesi baskılarını şiddetlendirebileceği uyarısında bulundu.

"Büyük bir etkisi olacak"

Türkiye'de 2023 yılında gerçekleştirilecek olan seçimler, ülkede belirgin şekilde farklı politika yolları nedeniyle çok önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Fitch, seçim sonrası oluşacak politika bileşiminin ülkenin kredi notu açısından da büyük bir etkisi olacağına dikkat çekti.



#Fitch Ratings
#ekonomi
#Türkiye
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