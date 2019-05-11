Seçimin tekrarı istikrarı bozmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi kararı iş dünyası dernekleri tarafından itidalle karşılanırken, seçim sonrası ekonominin iyileştirilmesinin en önemli gündem olmasının beklendiği ortak görüş olarak ortaya çıktı. İş adamları yenilenecek seçimin ekonomik istikrarı bozmayacağını da dile getirdi.

Tüm Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan yazılı açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) söz konusu kararın demokratik temayüller çerçevesinde alındığını belirterek, “İstanbul’u yönetecek iradeyi belirleyen seçimler, soru işareti barındırmamalı. Bu nedenle YSK’nin kararı milletimize hayırlı olsun. Seçimlerin yenilenmesi ise ekonomik istikrarı bozmaz” dedi.

DEMOKRASİNİN GEREĞİ YAPILDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de yaptığı açıklamada, "23 Haziran'da seçimin yenilenmesinin demokrasinin ve hukukun gereği olduğunu kabul edip, seçim defterini kapatmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç ayrıca, "Türkiye, 31 Mart'ı geride bıraktığı gibi, 23 Haziran’ı da geride bırakarak, bir an önce ekonomiye odaklanmalıdır. Türkiye artık süratle seçim yörüngesinden çıkmalıdır" ifadesini kullandı.

UZUN BİR İCRAAT DÖNEMİ VAR

Söz konusu seçimden sonra Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye gideceği uzun bir icraat dönemine başlayacağını belirten İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "İş dünyası olarak bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimize olan inancım tamdır" dedi. Kopuz, İSTİB'in mayıs ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, tarım alanındaki yenilikçi projelerin önemine dikkati çekerek, kendi tohumlarını üretebilen bir ülke olmanın hayat memat meselesi olduğunu söyledi.

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