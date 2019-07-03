Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Seçimsiz dönem sermayeyi artırır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçimsiz dönem sermayeyi artırır

JP Morgan Yönetim Kurulu Başkanı Windfried Bischoff, Türkiye’nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacağını ve bu dönemde uluslararası sermayenin ülkeye rağbet göstereceğini söyledi. Bischoff, “İzlenecek ekonomik politikalar, açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyecektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Winfried Bischoff, Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacağını, bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermayenin ülkeye rağbet göstereceğini, izlenecek olan ekonomi politikalarının açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyeceğini söyledi.

Sir Winfried Bischoff

Bischoff, şunları dile getirdi: "Ekonomi politikaları açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyecektir. Ama günün sonunda elimizde fırsat olarak değerlendirebileceğimiz şey yatırımların kendisidir, politika değildir. Siyaset tabii ki önemlidir ama yatırımlar ve yatırım iklimi kadar değildir. Siyaset; yatırım yapıldığında karşılığının alınıp alınamayacağına yönelik endişeleri, işçi ve işveren arasındaki sıkıntıları giderebilecek noktada durmalıdır."

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