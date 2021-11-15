Ekonomi SED yardımı Kasım ayı ödemesi yattı mı? e-Devlet SED ödemesi sorgulama ekranı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SED yardımı Kasım ayı ödemesi yattı mı? e-Devlet SED ödemesi sorgulama ekranı!

2021 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? sorusu ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SED yardımı olarak bilinen Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı ödemelerinde Kasım ayı için bekleyiş sürüyor. SED yardımından faydalanan gençler ödemenin Kasım ayı içerisinde hangi tarihte yatırılacağı bilgisini araştırıyor. Peki, SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED Kasım ayı ödemesi ne zaman yatırılacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler ve e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SED yardımı Kasım ayı ödemesi yattı mı? e-Devlet SED ödemesi sorgulama ekranı!
sed yardımı

Yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal ekonomik destek yardımı (SED) yardımı yapılıyor. SED yardımından yararlanan genç vatandaşlar Kasım ayı ödemesinin ne zaman yatacağını merak ediyor.

SED YARDIMI KASIM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Sosyal ekonomik destek yardımı (SED) yardımı ödemeleri başladı. SED ödemeleri sıklıkla her ayın ikinci haftasında yatırılmaya başlıyor.

SED YARDIMI NE KADAR/ KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1797,97 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına ortalama yardımın da 1259 liraya yükseldiğini duyurmuştu.

SED YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANIYOR?

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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