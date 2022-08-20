Şehir çiftçileri artıyor: Ev hanımıydı patron oldu

Silivri, büyükşehirlerde taze ve ucuz sebzeye erişimin sağlanması için başlatılan ‘kent tarımı’ projesine model oldu. İlçe, Silivri Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği destekle tarımsal üretim üssüne dönüştü.
2 BİN KİŞİ EĞİTİM ALDI
- Belediyenin ‘tarım gönüllüleri’ projesi ile şimdiye kadar yaklaşık 2000 kursiyer eğitim alıp ziraat alanında faaliyet göstermeye başladı. Arıcılık, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği , Pazarlama, Seracılık ve Süs Bitki Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Permakültür, Sebze Yetiştiriciliği, Kooperatifçiliğe Giriş, Doğal Sabun Yapımı atölyelerinde verilen eğitimlerle hem tarım canlandı hem üretici desteklendi hem de istihdam oluşturuldu.
ÜRETİCİLERE DESTEK
-Proje kapsamında Silivri’nin meşhur Danamandıra Barbunyası için üreticilere gübre desteği ve satamadığı ürünlere alım garantisi verildi. Belediyenin bu uygulaması ile barbunya üretimi yeniden başladı.
-255 dönüm arazide, üniversitelerle ortaklaşa olarak, tıbbı bitki, sebze- meyve, üzüm bağı üretimi hayata geçirildi.
-Arpa, ayçiçek, sılajlık mısır, yem bezelyesi ekimi yaparak, çıkan ot, saman ve silajlık mısırı hayvancılık yapanlara dağıtıldı. Hasat edilen arpa da sertifikalı tohum üreticilerine verildi.
KALİTELİ BAL ÜRETİLİYOR
- -‘Arıcılık’ eğitimiyle, tıbbi aromatik bitki ağırlıklı kaliteli süzme bal elde edildi.
- -Selimpaşa’daki beş yüz dönüm arazi çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticilere tahsis edilerek bamya, topatan kavunu gibi sebze üretimine destek olundu.
ATALIK TOHUM ÇOĞALTILIYOR
-Seksen dönümlük arazide atalık tohumlardan üretim yapılarak çoğaltılan tohumları üreticilere dağıtıldı
-Boş arazilere ekilen ayçiçekleri yağa dönüştürülüp, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl 10 bin teneke dağıtılan ayçiçeği yağında bu yıl hedef 20 bin teneke.
Yöneticilikten çiftçiliğe
- Çekirdekten tarım işçisi yetiştiren atölyelerde, pek çok girişimci hayallerine kavuşturdu. Kurumsal bir firmada yöneticilik yaparken Silivri’deki ata topraklarına geri dönen Gökhan Başar da bunlardan biri. Şehir hayatından uzaklaşmak isteyen 35 yaşındaki Başar, topraksız tarım yapmaya karar veriyor ve Silivri Belediyesi’nin yolunu tutuyor. Belediyenin kendilerine her türlü desteği sağladığını söyleyen Başar’ın projesi belediye tarafından olumlu karşılanıyor. “Seramızın çevresini düzenlediler, her türlü bilgi , fikir ve yardımlarını bizden esirgemediler .Şu anda yaptığım topraksız tarımla daha az enerji ve suyla verimli mahsul alıyorum ” diyen Başar, belediyenin toprak gönüllülerine tam destek verdiğinin altını çiziyor.