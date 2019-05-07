SEKA 19 yıl sonra üretimde

Fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptıkları yatırım dolayısıyla Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak’a teşekkür etti.

Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası, 140 milyon avro yatırımla 19 yıl sonra yeniden üretime başladı. Yılda 350 bin ton üretim kapasitesiyle kağıt ithalini azaltacak tesis, 2 bin kişiye iş kapısı olacak. Kağıt geri dönüşüm fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım için Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak’a teşekkür etti.

Özelleştirme kapsamında Albayrak Holding’e geçen Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası 140 milyon avro yatırımla 19 yıl sonra yeniden üretime başladı. Hurda kağıttan yeni kağıt üretecek olan tesis Türkiye’nin kağıtta dışa bağımlılığını azaltacak. Fabrikada 2 bin kişiye istihdam kapısı açılacak.

2000 yılında faaliyetlerini sonlandıran Balıkesir SEKA, kağıt ithalatını asgariye indirmek için yeniden üretime başladı. Fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptıkları yatırım dolayısıyla Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak’a teşekkür etti.

Bakan Varank, ziyarette yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

YILDA 150 MİLYON DOLARLIK İTHALATI BİTİRECEK

Balıkesir’de eski SEKA kağıt fabrikasındayız. Özelleştirmeyle, bir özel teşebbüs burayı almıştı. Bu fabrikayı sıfırdan inşa etti. Yeni bir kağıt üretim tesisi kurarak, üretime başladı. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor. Özel teşebbüs firmamız 140 milyon avro yatırım yaptı. Bu yatırımın karşılığında inşallah yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. Biz de ilk üretimlerine şahit olmak istedik. Mutluyuz, gururluyuz.

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Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor

Mustafa Albayrak - Nuri Albayrak - Bakan Mustafa Varank

KAĞIT, STRATEJİK SEKTÖRLER ARASINDA

Biz yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istiyoruz. Firma, daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri de bu üretime kazandırmak için çalışmalarına başladı. Bunun yanında kağıt sektörünü, stratejik sektör ilan ettik. Ülkemizde şu an devam eden yeni kağıt yatırımları da var. Özel sektör firmalarımız vasıtasıyla kağıt üretimini artırıp ülkemizin cari açık verdiği bu konuda ön almak istiyoruz ve yerli üretimi artırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız.

‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE ÖNEMLİ KATKI

Bu ‘sıfır atık’ projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında o kadar ihtiyaç var ki aslında şu anda hurda kağıt ithal ediyoruz. Bu atık toplama işini de geliştirip, Türkiye’deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada da ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan geri dönüşümden kağıt üreten bir tesis.

Eski fabrika da faaliyete geçecek

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Bakan Varank’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Albayrak, “Bakanımız, buradaki yapılanmayla ilgili çok destek verdi. Eski fabrikamızı da en kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Yılda 300-350 bin ton kağıt üretebileceğiz” dedi.

2 bin kişiye istihdam

1980 yılında üretime giren Balıkesir SEKA Fabrikası, 20 yıllık faaliyetini 2000 yılında sonlandırdı. Özelleştirme kapsamında 2003’te Albayrak Holding’e geçen fabrika, 10 yıl süren itiraz süreçleri nedeniyle işler hale gelemedi. 2013’te yeni bir fabrika için başlayan çalışmalar, 2019 yılında tamamlandı. Deneme üretimine başlayan fabrikada, oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle birlikte fabrikanın 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor.

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Tesise yoğun ilgi

Sanayi Bakanı Varank'a, Balıkesir’deki tarihi anlarda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Mutlu Pakize Aydemir ile Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin ile Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak eşlik etti.