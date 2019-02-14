Ekonomi Şeker-İşten bio poşet önerisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şeker-İş'ten bio poşet önerisi

Şeker-İş Sendikası, petrol bazlı polietilenden yapılan plastik torbalar yerine şeker pancarı hamurundan üretilen çevre dostu bio poşetlerin kullanılmasını önerdi.

Haber Merkezi AA
Plastik torbalar yerine çevre dostu bio poşetlerin kullanılması gündemde.
Plastik torbalar yerine çevre dostu bio poşetlerin kullanılması gündemde.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, yaptığı açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandığını anımsattı.

Doğaya zarar veren petrol bazlı polietilenden üretilen plastik poşetlerin, hava ve su kirliliğine yol açmasının yanında insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu belirten Gök, ücretlendirme uygulamasını desteklediklerini söyledi.

  • Gök, plastik torbalar yerine çevre dostu bio poşetlerin kullanımının tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Şeker pancarı stratejik bir ürün"

Şeker pancarı hamurundan yoğurt kabı, tek kullanımlık çatal, bıçak, bardak ve ambalajların üretilebildiğine işaret eden Gök, şöyle konuştu:

"Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Şeker pancarı hamurundan çevre dostu bio poşetler üretmek de mümkün. Ülkemiz bu konuda gerekli altyapıya fazlasıyla sahip. Şeker pancarı hamurundan üretilen bio poşetler hem daha çevreci hem de daha ekonomik."

Bilinçli tüketim ve geri dönüşümle devletin, vakit kaybedilmeden özellikle şeker fabrikaları bünyesinde yeni bio rafineler oluşturmasının kalıcı alternatif çözüm olabileceğini belirten Gök, bu fabrikalarda şeker pancarından ambalaj üretilebileceğini kaydetti.

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