Şekib Avdagiç: AB’nin alternatifi Türkiye olabilir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Almanya'nın bugünden itibaren 6 aylığına üstleneceği Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı döneminde, Avrupa’nın tedarik zincirindeki Çin bağımlılığından Türkiye ile kurtulabileceğini dile getirdi. Avdagiç, yazılı açıklamasında, Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın Türkiye'nin küresel tedarikte Çin'e alternatif pozisyonuna olumlu katkıda bulunabileceğini kaydetti. AB'nin 1,9 trilyon avroluk ithalatında Çin'in yüzde 19, Türkiye'nin yüzde 4 payı olduğunu aktaran Avdagiç, “Salgın sonrasında Türkiye, yüzde 4'ü en az ikiye katlayacak endüstriyel kapasiteye sahip” ifadesini kullandı.
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE GÜNCELLEME FIRSATI
- Almanya'nın dönem başkanlığında AB'nin küresel tedarik zincirlerini yeniden yapılandıracağı yönünde bir beklenti olduğunu anımsatan Avdagiç, 27 üyeli blokun, kilit sektörlerde Çin'den tedarikinin bir bölümünü hemen yanı başındaki Türkiye'den sağlayabileceğini aktardı.
- Çok yönlü ilişkilerin bulunduğu Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı'nda, AB ve Türkiye ilişkilerinde birçok yapıcı adım atılmasını beklediklerini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:
- "AB, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarında daha korunaklı ve güvenli bir ekosistem oluşturmak istiyor. Türkiye, burada yeni bir rol üstlenebilir. Bu dönem Gümrük Birliği ortaklık konseyi kararının zaman kaybetmeden güncellenmesi için de fırsat taşıyor. Gümrük Birliği'nde revizyon, Türkiye ile AB arasında ekonomik açıdan daha geniş bir entegrasyon oluşturacaktır."