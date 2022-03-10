Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Uluslararası gemicilik verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor.

Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, Solaris, Stena Clear Sky, Hoegh Esperanza, Celsius Copenhagen, Shinshu Maru ve SK Audace LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bu gemilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG alımlarının devam etmesi bekleniyor.

FOTOĞRAF 25 ​Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi enerji arzında ortaya çıkacak olası aksaklıkları da gündeme getirdi. Enerji uzmanları savaşın derinleşmesi ile doğalgaz ve petrolde fiyatların hızlı bir şekilde yükseleceğini öngörüyor. Türkiye ise doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına hız verdi. Son altı ay içinde Türkiye'ye gelen LNG gemisi sayısı 15'i bulurken yeni yapılan alımlar ise yolda. Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 10 gün içinde 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda, Maran Gas Pericles, Methane Princess, Elisa Larus, SK Resolute ve Gaslog Hong Kong LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bunun yanı sıra Ekvator Ginesi'nden Gui Ying, Cezayir'den Ougarta ve Lalla Fatma N'Soumer gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 25 Şubat ile 6 Mart arasında değişiyor. ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Yolculuk Ekvator Ginesi'nden başlıyorsa 14 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor. Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formadaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. <br><br>Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor. ​İşte son 6 ay içinde Türkiye'ye gelen LNG gemileri.. Teksas'tan yola çıkan ve toplam 170 bin 799 metreküp kapasiteli Mol Hestia LNG gemisi de 22 Şubat'ta Türkiye'ye vardı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Tessala\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 22 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Lalla Fatma N'Soumer\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 31 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı. Dev geminin toplam 144 bin 888 metreküp kapasitesi bulunuyor. Nijerya'dan yola çıkan toplam 174 bin 96 metreküp kapasiteli Liberya bayraklı LNG gemisi 24 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 26 Ocak'ta Türkiye'ye geldi. Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Berge Arzew\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 16 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı. Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, Aliağa LNG Terminali'ne LNG sevkiyatı yaptı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 12 Ocak'ta Aliağa'ya yanaştı. Geminin 171 bin metreküp kapasitesi bulunuyor. ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan \"Gaslog Glasgow\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Yunanistan'ın Revithoussa Limanı'ndan yola çıkan \"Pskov\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 7 Aralık'ta Türkiye'ye geldi. Rus şirketi Sovcomflot'a ait olan Liberya bayraklı gemi toplam 170 bin 200 metreküp kapasitesi bulunuyor. Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 29 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı. Bahamalar bayraklı gemi toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 29 Ekim'de Türkiye'ye vardı. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Lalla Fatma N'Soumer\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 10 Eylül'de Türkiye'ye ulaştı. Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Tessala\" adlı LNG gemisi 28 Temmuz'da Türkiye'ye ulaştı. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerjide kritik adım: Dev gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor. Son altı ay içerisinde Türk karasularına giriş yapan LNG gemisi sayısı 15'e yaklaşırken Rusya-Ukrayna savaşı sonrası olası enerji krizine karşı sekiz LNG gemisi daha Türkiye'ye doğru yola çıktı. LNG tarafında yaşanan hareket gelen son verilere de yansıdı. Boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 29,6 azalırken, LNG ithalatı ise yüzde 135,1 yükseldi.



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Bununla birlikte Cezayir'den Ougarta ve Nijerya'dan Lng Port Harcourt II gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 11 Mart ile 30 Mart arasında değişiyor.

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ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Nijerya'dan Türk limanlarına yolculuk ortalama 15 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.

Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formdaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.

FOTOĞRAF 76 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 15. güne girilirken Rusya'ya yönelik yaptırımların da ardı arkası kesilmiyor. Ülkeler bazında alınan yaptırım kararlarına dünya devi onlarca marka da katıldı. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ülkeyi adeta bir zaman tünelinden geçirerek 32 yıl geriye taşıdı. İlk kez 31 Aralık 1990’da Moskova’da Rus halkına kapılarını açan McDonald’s ülkedeki 850 şubesini kapatma kararı aldı. Gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi. İşte 10 Mart itibarıyla Rusya’daki faaliyetlerini dondurma veya çekilme kararı alan şirketler.. Coca-Cola Danone Nestle P&G KFC Pizza Hut Starbucks PepsiCo Unilever IBM Microsoft Apple Adobe AMD Amazon, Amerikan Express Autodesk Cisco Dell Dropbox Ericsson Epic Games HP Intel Lenovo Linkedin Nvidia Oracle Panasonic PayPal Samsung Pay Webmoney Audi BMW Boeing Chevrolet Cadillac Embraer FedEx Ford General Motors Harley Davidson Mercedes-Benz Porsche Rolls-Royce Skoda Volvo Scania Suzuki Volkswagen Continental Ferrari Megogo Netflix Paramount Parimatch Sony Universal Pictures Warner Bros IKEA Lego Swarovsk Shell BP General Electric Universal Music Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rolex Lamborghini Savaş sonrası tek tek kaçıyorlar: İşte Rusya'yı terk eden 70 marka Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından Rusya'ya yönelik yaptırım yağmuru devam ederken dev şirketler de Rusya'yı bir bir terk ediyor. Son olarak gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi. İşte Rusya'da faaliyetlerini dondurma veya çekilme kararı alan 70 şirket.. BiP'te paylaş

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