Ekonomi Sektörel güven endeksleri arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sektörel güven endeksleri arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 89.1 iken, Eylül ayında yüzde 0,2 oranında artarak 89,3 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.6, inşaat sektörü güven endeksi ise 60.1 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sektörel güven endeksleri açıklandı.
Sektörel güven endeksleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 89,1 iken, Eylül ayında %0,2 oranında artarak 89,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %1,9 ve %1 artarak 87 ve 85,4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise %2,2 azalarak 95,4 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %2,7 oranında artarak 97,6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %4,1, %1 ve %3,4 artarak 89, 105,8 ve 98,1 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 60,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,5 iken, Eylül ayında %8,3 oranında artarak 60,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %6,6 ve %9,4 artarak 44,4 ve 75,9 değerlerini aldı.

  • Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

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