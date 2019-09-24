Sektörel güven endeksleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 89,1 iken, Eylül ayında %0,2 oranında artarak 89,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %1,9 ve %1 artarak 87 ve 85,4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise %2,2 azalarak 95,4 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %2,7 oranında artarak 97,6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %4,1, %1 ve %3,4 artarak 89, 105,8 ve 98,1 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 60,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,5 iken, Eylül ayında %8,3 oranında artarak 60,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %6,6 ve %9,4 artarak 44,4 ve 75,9 değerlerini aldı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

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