Ekonomi Selçuk Bayraktardan Sözcü yazarının Hiç kadın mühendis yok mu? sorusuna tokat gibi cevap Gözünüzden kaçmış olmalı
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Selçuk Bayraktar'dan Sözcü yazarının 'Hiç kadın mühendis yok mu?' sorusuna tokat gibi cevap: Gözünüzden kaçmış olmalı

Selçuk Bayraktar'dan Sözcü yazarının 'Hiç kadın mühendis yok mu?' sorusuna tokat gibi cevap: Gözünüzden kaçmış olmalı

Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, yerli solunum cihazı teslim törenine katılan mühendisler için “Hiç kadın mühendis yok mu?” şeklindeki sorusuna Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan kapak gibi cevap geldi. Bayraktar, "Baykar'da mühendis/personelimizin 96'sı kadın. Dün bazıları bizimleydi, gözünüzden kaçmış olmalı. TEKNOFEST ve DENEYAP'larda da onbinlerce kız öğrenci yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yaptı.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yaptı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses'in, yerli solunum cihazı teslim törenine katılan mühendisler hakkında "Hiç kadın mühendis yok mu?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Selçuk Bayraktar, "Baykar'da mühendis/personelimizin 96'sı kadın. Dün bazıları bizimleydi, gözünüzden kaçmış olmalı. TEKNOFEST ve DENEYAP'larda da onbinlerce kız öğrenci yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mühendislerle fotoğraf paylaştı

Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı.

Bayraktar, Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "'Bizi buraya kilitleyin, bu iş bitmeden buradan çıkmayacağız' diyen mühendislerimizin eseri... Bu topraklarda ilelebet yaşayacak Çanakkale ruhuyla... #MilliTeknolojiHamlesi idealiyle... Tam Bağımsız Türkiye iddiasıyla... Türkiye'mize nefes olması duasıyla..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve mühendislerin yerli solunum cihazıyla çekilen iki fotoğrafı da paylaştı.

"Hiç kadın mühendis yok mu?"

Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Selçuk Bayraktar'ın paylaşıma cevap verdi ve "Hiç kadın mühendis yok mu?" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Özlem Gürses'e cevap verdi ve "Önemli bir noktaya dikkat çektiniz, teşekkürler. Baykar'da mühendis/personelimizin 96'sı kadın. Dün bazıları bizimleydi, gözünüzden kaçmış olmalı. TEKNOFEST ve DENEYAP'larda da onbinlerce kız öğrenci yetiştiriyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kadın erkek hep birlikte gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

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