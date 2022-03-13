Ekonomi Selçuk Bayraktardan yeni Bayraktar Kızılelma paylaşımı Akıncının pabucunu dama atabilecek tek İHA
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gururu yerli ve milli İHA ve SİHA'larına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Hangarda yer alan Bayraktar TB modellerinin tarihi serüvenine değinen Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma prototipini de görüntüleyerek "İlk uçuşuna gün sayıyor" dedi. Bayraktar Kızılelma'nın Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA olduğunu belirten Bayraktar, "Bizleri en fazla motive eden ülkemizin tam bağımsız yarınları" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan yeni Bayraktar Kızılelma paylaşımı: Akıncının pabucunu dama atabilecek tek İHA
​Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Telegram hesabından yayınladığı videoda İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'yı tanıttı.

Videosunu "Karşınızda; Bayraktar Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notuyla paylaşan Bayraktar, hangarda yer alan Türk bayrağını göstererek "Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları." ifadelerini kullandı.

​Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
OYNAT 01:40
​Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gururu yerli ve milli İHA ve SİHA'larına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Hangarda yer alan Bayraktar TB modellerinin tarihi serüvenine değinen Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma prototipini de görüntüleyerek 'İlk uçuşuna gün sayıyor' dedi. Bayraktar Kızılelma'nın Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA olduğunu belirten Bayraktar, 'Bizleri en fazla motive eden ülkemizin tam bağımsız yarınları' ifadelerini kullandı.

Bayraktar, açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese iyi akşamlar. Arkamda Bayraktar TB 1'i görüyorsunuz. Bayraktar TB2'nin ilk prototipi. İlk uçuşunu 2009'da yapmıştı. Tam otomatik bir şekilde pist başına gidip, otomatik kalkış yapıp, sekiz saat havada kalıp, otomatik bir şekilde inmişti. O dönemde yurt dışından aldığımız İHA'larda dahi bu özellik yoktu. Yine Bayraktar TB2, bütün dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 duruyor. O da ilk uçuşunu 2014'te yaptı. Hemen ileriye doğru gidince biraz daha yakın zamanda ilk uçuşunu yaptığımız bir platform var. O da geleceğin dron taksileri diyebileceğimiz, uçan arabaları diyebileceğimiz Cezeri. Tabii ailemizin en genç ve en iri üyesi Bayraktar Kızılelma var. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları. Tekrardan herkese iyi hafta sonları. Allah'a emanet olun."

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