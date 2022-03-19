Ekonomi Selçuk Yaşar Ödülü başarılı girişimciye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Selçuk Yaşar Ödülü başarılı girişimciye

Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki sahibi, başarı hikayesi bir köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzananve Türkiye’nin tanınırlığına katkı sağlayan Udemy ve Carbon Health girişimlerinin kurucusu Eren Bali oldu.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Selçuk Yaşar Ödülü başarılı girişimciye
Selçuk Yaşar Ödülü, başarılı girişimci Eren Bali’ye verildi.

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, başarılı girişimci Eren Bali’ye gerildi. Önceki akşam İstanbul’da düzenlenen törende ödülü takdim edilen Eren Bali; online eğitim şirketi Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health girişimleriyle geniş kitlelere ulaşan başarılı girişimci hikayesiyle öne çıkıyor.

BU BAŞARI ÖRNEK OLMALI

Törende konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, bu ödülü verme amaçlarının faaliyetlerini bilim ve bilgiyle taçlandırmak olduğunu söyledi. Yaşar, “Hedefimiz, sürdürülebilir çalışmalarla toplumsal refaha katkıda bulunmak. Heyecanımız ve en büyük gücümüz, inovasyon ve teknoloji. Odağımızda insan var. Dijital dönüşüme çok önem veriyoruz. Pandemiyle birlikte bu konu daha da hızlı girdi hayatlarımıza. Eren Bali’nin tüm gençlerimize, girişimcilere örnek olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye büyük bir hamle yaptı

  • Ödülün bu yılki sahibi Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali, “Dijital dönüşümle beraber dünya tamamen eşit hale gelmese de daha hırslı ve azimli çalışan ülkelerin öne geçebileceği bir an söz konusu oldu. Türkiye’nin bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. 10 sene önce Türkiye’den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken, Udemy Türkiye’den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket oldu. Sonraki 10-15 sene içinde Türkiye büyük bir hamle yaptı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
Lider Trabzon Rizede takıldı

Lider Trabzon Rize'de takıldı

Trabzonspor, Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Kutlamalar bir hafta uzayacak

'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

Abdullah Avcı kaybettikleri maç sonrasında konuştu.
İşgal saldırılarında 24üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Enes Ünal'dan anlamlı gol

Enes Ünal'dan anlamlı gol

​Milli Takım'a seçildiği gün attı, büyük sevinç yaşadı.

Emre Mor şov yaptı

Emre Mor şov yaptı

Hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

Kadroda <br>yeni isimler var

Kadroda
yeni isimler var

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.