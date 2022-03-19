Selçuk Yaşar Ödülü başarılı girişimciye

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, başarılı girişimci Eren Bali’ye gerildi. Önceki akşam İstanbul’da düzenlenen törende ödülü takdim edilen Eren Bali; online eğitim şirketi Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health girişimleriyle geniş kitlelere ulaşan başarılı girişimci hikayesiyle öne çıkıyor.

BU BAŞARI ÖRNEK OLMALI

Törende konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, bu ödülü verme amaçlarının faaliyetlerini bilim ve bilgiyle taçlandırmak olduğunu söyledi. Yaşar, “Hedefimiz, sürdürülebilir çalışmalarla toplumsal refaha katkıda bulunmak. Heyecanımız ve en büyük gücümüz, inovasyon ve teknoloji. Odağımızda insan var. Dijital dönüşüme çok önem veriyoruz. Pandemiyle birlikte bu konu daha da hızlı girdi hayatlarımıza. Eren Bali’nin tüm gençlerimize, girişimcilere örnek olmasını diliyorum” dedi.

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