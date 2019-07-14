Ekonomi Şemsiyeyi alıp kayboluyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şemsiyeyi alıp kayboluyorlar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaları reel sektörün yanında olmamakla eleştirdi. Hisarcıklıoğlu, “Bu bankalar o kadar vicdansızlar ki iyi günde hepsi peşimizden koşar, yağmur başladığı an elinden şemsiyeyi alıp hepsi ortadan kaybolur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rize’deki törende vergi rekortmenlerinin plaketlerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu birlikte verdi.
Rize’deki törende vergi rekortmenlerinin plaketlerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu birlikte verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de iş adamlarının en büyük şikayetinin finansmana erişim olduğunu söyledi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Rize’nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, “En büyük sıkıntımız bankacılık sektörüydü. Bu bankalar o kadar vicdansızlar ki iyi günde hepsi peşimizden koşar, yağmur başladığı an elinden şemsiyeyi alıp hepsi ortadan kaybolur” dedi.

Oda ve borsaların bu duruma karşı elini taşın altına koyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 15'ine, 96 bin KOBİ'mize 12 milyar lira kredi imkânı çıkardık. Düşük faizli KOBİ destek paketlerini başlattık” diye konuştu.

TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ TEŞVİK

Hisarcıklıoğlu, hükümetin istihdam için sağladığı teşviklere dikkat çekti:

“Diğer bir sıkıntı yüksek istihdam maliyetleriydi. İşverene asgari ücret desteği getirilmesini sağladık. 2019’da aylık 150 TL olarak 12 ay boyunca kullanılacak. İstihdam seferberliği başlattık. Tarihimizde ilk olarak, Ocak-Nisan arasında aldığımız işçiye cebimizden bir lira vermedik. Ne maaş, ne SSK, ne prim ve vergi ödedik. Dördüncü aydan sonra yeni bir kişi istihdam edersek sadece 2 bin 20 lira ödeyeceğiz. Üzerindeki bin 400 lirayı devlet bizden almıyor. Sadece asgari ücreti ödüyoruz.”

BİRBİRİMİZE SARILIRSAK KAZANAN BİZ OLURURUZ

Tarihimizdeki en önemli günlerden olan 15 Temmuz’un unutulmamasını isteyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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“15 Temmuz günü bu ülkenin yanında dünyadan kim vardı? Hiç kimse yok. Bizzat şahidim. 15 Temmuz’u engelleyen kimdi? 80 milyon. Sıkıntı oldu mu bir araya gelmesini biliyoruz. Sıkıntı gitti mi herkes ayrı bir cumhuriyet. Herkes ayrı bir başkan. Ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var. Bunu yaparsak biz kazanırız.”

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