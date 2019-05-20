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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sen gençsin güç sensin

Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sen Gençsin, Güç Sensin" Sosyal Sorumluluk Projesi, hayallerinin peşinden koşan ve bu uğurda çaba sarf eden gençlere destek olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Sen Gençsin, Güç Sensin' Sosyal Sorumluluk Projesi
'Sen Gençsin, Güç Sensin' Sosyal Sorumluluk Projesi

Eti'den yapılan açıklamaya göre, yeni projenin hayata geçmesindeki en önemli konuların başında, dünyada bugünün gençliğinin geleceğe dair yaşadığı kaygı ve ümitsizlikler oldu.

Yapılan pek çok araştırma, gençlerin hayal kurmadıklarını ve hayallerine ulaşmak için gerekli çalışma motivasyonuna sahip olmadıklarını gösteriyor. Diğer yandan içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun azimle ve cesaretle çalışıp büyük başarılara imza atan gençler de bulunuyor.

AMAÇ BAŞARIYA ULAŞMAK

Belgesel yapımcısı, yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun 19 Mayıs’ın 100. yılı için hazırladığı Güç Sensin Belgeseli, "Sen Gençsin, Güç Sensin" Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilham kaynağı oldu. Tekelioğlu’nun belgeselinde başarı yolculuğundan hiç vazgeçmeyen 8 gencin hikayesini gözler önüne sermesi ile ilk kıvılcımı ateşlenen "Sen Gençsin, Güç Sensin" Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilk yılında desteklenecek gençlerin Tekelioğlu’nun belgeseline konu olan gençler olmasına karar verildi.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, "Sen Gençsin, Güç Sensin projesi ile gençlerin hayal kurmalarını, bu hayallerini hayata geçirmeleri için fırsat sunmayı, umudunu hiç kaybetmeyen gençlerimizle el ele vermeyi ve her birinin başarıya ulaştığını görmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Eti İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan ise çocukluk döneminde kurulan hayallerin gençlik yıllarında kaybolduğuna ve hayallerini gerçekleştirmek için gayret gösteren gençlerin desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

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