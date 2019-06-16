Ekonomi Seracılığa 150 milyon lirayı aşan teşvik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seracılığa 150 milyon lirayı aşan teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilk çeyrekte sabit yatırım tutarı toplam 150 milyon lirayı aşan 21 sera yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Seracılık alanında teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 20'si yerli, 1'i yabancı sermayeli projelerden oluştu. En çok teşvik belgesi, Antalya'daki sera projeleri için düzenlenirken, bu ilde öngörülen sabit yatırım tutarı 46,8 milyon lirayı aştı.

Haber Merkezi AA
Yatırım yapılması beklenen 21 projeye teşvik belgesi düzenlendi.
Yatırım yapılması beklenen 21 projeye teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yılın ilk çeyreğinde sabit yatırım tutarı toplam 150 milyon lirayı aşan 21 sera projesine teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Mart 2019 döneminde bin 101 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu belgeler kapsamında, 28 milyar 702 milyon 68 bin 314 lira olarak sabit yatırım yapılması ve 46 bin 753 kişinin istihdam edilmesi planlandı. Yatırımlarda öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen sera projelerine ilişkin düzenlenen teşvik belgeleri de dikkati çekti.

  • Bakanlık tarafından yılın ilk üç ayında serada bitkisel yetiştiriciliğe yönelik toplam 151 milyon 610 bin 240 liralık sabit yatırım yapılması beklenen 21 projeye teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projeler tamamlandığında 411 kişilik istihdam hedeflendi.

Seracılık alanında teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 20'si yerli, 1'i yabancı sermayeli projelerden oluştu. Bu sektörde teşvik belgesi verilen projelerin tamamının komple yeni yatırımlardan oluştuğu görüldü.

En çok teşvik Antalya'ya

İlk çeyrekte sera yatırımı konusunda verilen teşvik belgelerinin illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok teşvik belgesinin düzenlendiği il 10 adet ile Antalya oldu. Diyarbakır ve Mersin'de 2'şer, Adana, Afyonkarahisar, Burdur, Çanakkale, Kocaeli, Sivas ve Şanlıurfa'da 1'er sera projesi için teşvik belgesi düzenlendi.

Antalya'da seracılık yatırımları için öngörülen sabit yatırım tutarı 46,8 milyon lirayı aştı. Sivas'ta 26,9, Kocaeli'de 17,3, Diyarbakır'da 9,8 ve Mersinde 8,7 milyon liralık sabit yatırım planlandı.

Öte yandan söz konusu projeler tamamlandığında Antalya'da 122, Diyarbakır'da 75, Mersin'de 50, Adana'da 40 kişinin istihdamı öngörüldü.

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Söz konusu projelere, başvuruya göre "KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirim oranı, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, yatırım yeri tahsisi" gibi teşvikler veriliyor.

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