Serbest ticaret anlayışı sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirterek, “Kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmi bozulacaktır. Yeni iş alanları sınırlanacaktır. Açık pazarın ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Albayrak, “Küresel Ekonomik Riskler” başlıklı oturumda söz aldı.

ÖNCELİKLİ POLİTİKA EKONOMİ

Konuşmasında, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelere de yer veren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Ekonomik temellerimiz güçlü olmaya devem etmekte olup, görünümümüz umut vericidir. Şunu tekrar ifade etmek isterim ki, yakın zamandaki politikalarımız ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makroihtiyati politikalarla sağlıklı hale getirilmesi, yapısal reformlarda kararlı adımlar atılması ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine oluşturulmuştur.”

Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin önceliklendirildiğinin altını çizen Bakan Albayrak, bütçe disiplinini sürdürmeye, enflasyonla mücadele etmeye ve iyi belirlenmiş yapısal reform gündemini uygulamaya odaklanıldığını ifade etti. “Türkiye ekonomisindeki hedeflerimize ulaşmak için ekonomideki tüm bakanlıklar arasında koordinasyonu tesis etmemiz gerekmektedir” diyen Albayrak, Orta Vadeli Ekonomik Programın kamuya açık ve denetlenebilir şekilde tüm paydaşlarla hazırlanacağını bildirdi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü.

ALT YAPI YATIRIMLARI BAŞARILI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G20 Toplantıları kapsamında düzenlenen “Altyapının Finansal Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi” oturumunun açılış konuşmasını da yaptı. Türkiye’nin yüksek kaliteli altyapı projelerinin uygulanmasında uzun süredir devam eden başarılı bir performansa sahip olduğuna işaret eden Albayrak, “2002 yılından bu yana, hükümetimiz, ülke genelinde alt yapının iyileştirilmesi için önemli bir bütçe ayırmıştır” diye konuştu.

'GÜVENLİ LİMAN' VURGUSU

Bakan Albayrak, Türkiye’nin bu nedenle jeopolitik konumu, stratejik önemi ve yüksek kaliteli altyapısının yanı sıra istikrarlı ve öngörülebilir ortamıyla yatırımlar için güvenilir bir liman olmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Albayrak, buna ilaveten, altyapı geliştirme faaliyetlerinin istihdam yaratma, eşitsizliklerle mücadele etme ve terörizmle savaşma hedeflerine katkıda bulunmasının da önemini vurguladı.

PİYASALARLA KAVGA YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin’e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Albayrak, sözlerinin satır başları şöyle:

“Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak...

Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Eylül’e kadar gerçekçi güçlü bir program hazırlayacağız... Orta Vadeli Program’ın adı değişecek. 5 yıllık güçlü ve sağlam stratejimiz olacak.’’

G20 zirvesi verimli geçti

Arjantin’deki G20 toplantısının ardından da değerlendirmelerde bulunan Albayrak, programın çok verimli geçtiğini belirterek, “Küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için” dedi.