Ekonomi Serbest ticaretin yeni haritası çizilecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Serbest ticaretin yeni haritası çizilecek

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20’de bu yıl ağırlıklı gündem, küresel ticaret savaşları olacak. Liderlerin ajandalarında olan küresel serbest ticaretin yeni yol haritası da şekillenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya liderleri G20’de küresel ticareti masaya yatıracak.
Dünya liderleri G20’de küresel ticareti masaya yatıracak.

Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak. Liderler Osaka Zirvesi'nde 14’üncü kez biraraya gelecek. G20 Dönem Başkanlığı'nı 1 Aralık 2018’de Arjantin’den alarak küresel sorunlar konusunda çalışmaya başlayan Japonya, 8 ana başlık altında gündem hazırladı. Gündem maddeleri, “küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, çevre ve enerji, istihdam, kadının güçlendirilmesi, kalkınma ve sağlık” olarak dikkat çekti. Dünyanın büyük ekonomilerini bu maddelerle ağırlamaya hazırlanan Japonya, dünya liderleriyle, küresel ticaret ihtilaflarını çözmeye çalışarak, “ticareti daha da serbestleştirme” görüşünü masaya getirecek.

TRUMP’IN TAVRI MERAK KONUSU

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Önce Amerika” politikasından kaynaklanan, tehdit içeren ve tutarsız açıklamalarının, küresel ticareti sıkıntıya sokarak dünyadaki belirsizliği artırdığını belirtiyor. Trump, G20 Liderler Zirvesi'ne üçüncü kez katılacak. Trump'ın serbest ticaret, küresel ekonomik dengesizlikler, iklim değişikliği, mülteci krizleri ve kural esaslı çok taraflı küresel ticaret sistemi konularında dünya liderlerine karşı göstereceği tavır merak ediliyor.

  • Türkiye de masada olacak
  • Zirvesinde sadece ekonomik ve finansal sorunlar değil, özellikle ikili görüşmelerde mülteci krizi, Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, küresel ekonomiyi tehdit eden belirsizliklerin kaynakları arasında gösterilen jeopolitik gerilimler ve Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin geleceği konularının da damgasını vuracağı tahmini yapılıyor. G20' üyesi olan Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye krizi ve hava savunma sistemlerinin satın alınması gibi kritik konu başlıklarını ele alması öngörülüyor.

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