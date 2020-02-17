Sermaye piyasaları derinleşecek

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, sermaye piyasaları ile ilgili yasa tasarısının, sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesinde önemli rol oynayacağını söyledi. Keler, sermaye piyasalarının değişime ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu" müessesesinin oluşturulacağını bildirdi. Temerrüt ve yeniden yapılandırma söz konusu olduğunda mutabakat sağlanabilmesinin kolaylaşacağını belirten Keler, "Borçlanma aracında hüküm ve şart değişirse karşılıklı görüşülerek anlaşma imkanı oluşabilecek" dedi.

Alp Keler

TEMİNATLI TAHVİL

Aracı kurumların bundan sonra teminatlı tahvil ihraç edebileceklerine işaret eden Keler, mevcut durumda bazı ihraçlarda rehin temin edilebildiğini ancak rehinle birlikte yatırımcı ile hak sahipleri arasındaki bağlantının tam kurulamadığını anlattı. Keler, yeni düzenlemeyle bunun görece daha da iyileştirileceğini belirterek, önemli nitelikte işlemler maddesi ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve imtiyaz maddelerinde sadeleşmeye gidildiğini bildirdi.