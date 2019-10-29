Ekonomi Sermaye piyasasına kuluçka merkezi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sermaye piyasasına kuluçka merkezi

Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılan, ilk hackathon etkinliği yazılım maratonu sonuçlandı. Faaliyetlerdeki yerli teknolojilerin önemine değinen TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, "Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi kurulmasını planlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazılım maratonunda dereceye girenler ödüllendirildi.
Yazılım maratonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Gelişme teknoloji sermaye piyasaları alanında da yerli üretimin kalite ve sayısının artmasını gerekli kılıyor. Vu amaçla, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu" gerçekleştirildi.

YAZILIMA DAHA FAZLA DESTEK

Etkinlikte konuşan TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'nun, sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık sağlamak istediklerini belirti. Keler, "Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin geliştirilmesi amacıyla ilerleyen dönemde Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi kurulmasını da planlamaktayız. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projelerinin kuluçka merkezi ile daha ileri aşamaya taşınabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

ABD VE JAPONYA ÖNCÜ OLDU

Alp Keler, dünyanın paylaşım ve açık veri dönemine girdiğini anımsatarak, Avrupa'da birçok ülkenin, ABD ve Japonya'nın açık veri odaklı önemli platformları hayata geçirdiğini, yeniliklere imza attığını söyledi. Türkiye'de de kamu ve özel sektör verilerinin belli yetkiler dahilinde açılarak toplum ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması gerektiğini belirten Keler, "Böylelikle kişiye özel ürünler, hizmetler, çözümler geliştirilebilir. Serathon-in sonucunda çıkan yazılım projelerimiz ile belki düzenleyici otoritemize açık veri odaklı düzenleme yapması yönünde beklentimizi dile getirebileceğiz. İşte bu nedenle Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, bir yarışma gibi görünse de arka tarafta birçok grupta ve alanda farkındalık sağlayacak bir platform olacak" değerlendirmesinde bulundu.

BİRİNCİ SERVET PROJESİ OLDU

  • Yarışmanın birincisi olan CYO ekibi, "Servet" projesi ile ödüle layık görüldü. Block-C ekibi, "YTD" projesiyle yarışmanın ikincisi, KaVe takımı ise "Borsify" projesiyle üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan CYO takımına 20 bin TL değerinde yatırım fonu ödülü, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan tarafından verildi.

1 yılda 40 milyon yolcu
EKONOMİ
1 yılda 40 milyon yolcu
PKKnın DEAŞ ticareti

PKK'nın DEAŞ ticareti

​PKK 10 bin dolar karşılığında DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor.
Süre bugün doluyor

Süre bugün doluyor

Teröristler 18.00'e kadar çekilmezlerse terörist avı devam edecek.
Denize gömmüşler

Denize gömmüşler

​ABD Bağdadi'yi de Bin Ladin gibi yok etmiş.
İstiklal<br>mücadelesi içindeyiz

İstiklal
mücadelesi içindeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel mesaj yayınladı.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Milli Ordu <br>118 şehit verdi

Milli Ordu
118 şehit verdi

​9 Ekim'den bu yana SMO 118 şehit verdi.
ABD Yunanistan’a yığınak yapıyor

ABD Yunanistan’a yığınak yapıyor

ABD, Yunanistan'ı dev bir askeri üsse dönüştürmeye devam ediyor.
Kilit ismi<br>Türkiye verdi

Kilit ismi
Türkiye verdi

​Ethavi, Bağdadi'nin yerinin tespit edilmesinde kilit rol üstlenmişti.
Çıkıp hesap verin

Çıkıp hesap verin

HDP binasından sökülen güvenlik kameralarında kaçırılan çocukların görüntüleri olduğu iddia edildi.
Operasyon<br>inandırıcı değil

Operasyon
inandırıcı değil

​Emekli Tuğgeneral Kılıçarslan, Bağdadi'nin öldürülmesi hakkında Yeni Şafak'a konuştu.

McGurk<br>soykırım ortağı

McGurk
soykırım ortağı

​Iraklı Hristiyanlar'dan terör destekçisine sert tepki geldi.
Görevden alınma da kritik gün perşembe

Görevden alınma da kritik gün perşembe

​ABD Temsilciler Meclisi'nde sürece ilişkin prosedürler perşembe günü oylanacak.
Johnson'a parlamentodan ret

Johnson'a parlamentodan ret

İngiltere Başbakanı Johnson'ın erken seçim teklifine onay verilmedi.
Düelloda kazanan yok

Düelloda kazanan yok

Son dakikaları nefes kesen maçta kazanan çıkmadı.
Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden uyarı

​İç ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu olacak.
Harekatımız DEAŞ ile<br>mücadeleyi güçlendirdi

Harekatımız DEAŞ ile
mücadeleyi güçlendirdi

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
Gündem

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem, milyonlarca vatandaşın gündemini değiştirdi. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ‘afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adrese teslim VIP makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.
Ankara'da 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
Gündem

Ankara'da 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Ankara'da üç ilçeden son 10 günde toplam beş otomobil çalan beş kişi, yapılan 'otostop' operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emine Bulut davasında gerekçeli karar: Suç kasten öldürme
Gündem

Emine Bulut davasında gerekçeli karar: Suç kasten öldürme

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u (38), 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan'a (43) verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Fedai Varan'ın eyleminin, 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Kararda, "Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında, eski eşi Emine Bulut'a yönelik 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin kasten öldürme suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakla birlikte müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.