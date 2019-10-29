Sermaye piyasasına kuluçka merkezi

Gelişme teknoloji sermaye piyasaları alanında da yerli üretimin kalite ve sayısının artmasını gerekli kılıyor. Vu amaçla, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu" gerçekleştirildi.

YAZILIMA DAHA FAZLA DESTEK

Etkinlikte konuşan TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'nun, sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık sağlamak istediklerini belirti. Keler, "Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin geliştirilmesi amacıyla ilerleyen dönemde Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi kurulmasını da planlamaktayız. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projelerinin kuluçka merkezi ile daha ileri aşamaya taşınabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

ABD VE JAPONYA ÖNCÜ OLDU

Alp Keler, dünyanın paylaşım ve açık veri dönemine girdiğini anımsatarak, Avrupa'da birçok ülkenin, ABD ve Japonya'nın açık veri odaklı önemli platformları hayata geçirdiğini, yeniliklere imza attığını söyledi. Türkiye'de de kamu ve özel sektör verilerinin belli yetkiler dahilinde açılarak toplum ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması gerektiğini belirten Keler, "Böylelikle kişiye özel ürünler, hizmetler, çözümler geliştirilebilir. Serathon-in sonucunda çıkan yazılım projelerimiz ile belki düzenleyici otoritemize açık veri odaklı düzenleme yapması yönünde beklentimizi dile getirebileceğiz. İşte bu nedenle Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, bir yarışma gibi görünse de arka tarafta birçok grupta ve alanda farkındalık sağlayacak bir platform olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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BİRİNCİ SERVET PROJESİ OLDU

Yarışmanın birincisi olan CYO ekibi, "Servet" projesi ile ödüle layık görüldü. Block-C ekibi, "YTD" projesiyle yarışmanın ikincisi, KaVe takımı ise "Borsify" projesiyle üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan CYO takımına 20 bin TL değerinde yatırım fonu ödülü, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan tarafından verildi.