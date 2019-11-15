Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı: Ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı

Son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle birçok gıda israf ediliyor. Günün erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmetleri, birçok mekanda akşama dek sürüyor. Sınırsız çay seçeneğinin müşterileri çektiği serpme kahvaltıda gelen zeytin, peynir, reçel, bal, kaymak, kızartmalar, domates, salatalık ve ekmek gibi pek çok gıda tüketilmeden kaldırılıyor. Yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini ortaya koydu. Dünyada 67 ülkenin yer aldığı gıda kaybı ve israf başlığı altında yapılan çalışmada Türkiye 65’inci sırada bulunuyor.

Eskişehir’de bulunan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrafın 100 milyar lirayı aştığını vurgulayan Bakal, "Öncelikle serpme kahvaltı konusunda birkaç madde öne çıkıyor. Birincisi israf, ikincisi serpme kahvaltının bulaşığının çok olması ve üçüncüsü de tüketilmeyen gıdaların daha sonra ne yapıldığı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı serpme kahvaltıda israfın yıllık 100 milyar lira olduğunu açıkladı. Biz israfın 100 milyar liradan daha fazla olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı"

Serpme kahvaltı kültüründen kaynaklanan israfın önlenebilmesi için önerilerde bulunan TÜKDES Genel Başkanı Bakal, "İsrafın önlenebilmesi için serpme kahvaltı uygulamasından işletmeleri ve tüketicileri vazgeçmeye davet ediyoruz. Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı. Tüketiciler tükettiği ürün miktarınca ücret ödemeli. Örneğin tüketici patates kızartması istiyorsa 1 lira, zeytin istiyorsa 1 lira, reçel istiyorsa 2 lira gibi fiyatlandırma yapılmalı. Tüketici 5 liraya da 10 liraya da kahvaltı yapabilmeli.

İsteyen tüketici eğer tüketebiliyorsa fiyatını ödemek şartıyla 20 liraya da kahvaltı yapabilmeli. Bu şekilde olursa tüketici hem tüketebileceğinden fazla ürün almaz hem de israf olmaz. Kahvaltı israfının su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarda yapılan israfa yaklaştığını görüyoruz. Toplumda tüketimden haz alma dönemi başladı. İnsanlar kendilerini tükettikleri kadar değerli buluyorlar, tükettikleri kadar önemli buluyorlar. Aslında insana değer katan tüketmek değil üretmektir" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 20 Çin: Büyük bir coğragya olduğu için bölgelere göre geleneksel kahvaltılar değişebiliyor. Ancak en popüler seçimler soya sütüyle beraber kızarmış hamur çubukları ikinci olaraksa çin mantısıyla beraber sıcak çorba tercih ediliyor. Avustralya: Vegemite isimli bir kahvaltılık veya bolca meyve tüketiyor. Brezilya: Kahvaltı bir bardak sert sütlü kahvenin yanında bir tabak dolusu peynir, et çeşitleri, ekmek ve barbunya yemeği ile yapılıyor. Kolombiya: Pideye benzeyen mısır ekmeği ve tereyeğlı yumurta ile kahvaltı ediliyor. Küba: Bir bardak kahve ve tostada isimli yerel yiyecek. İngiltere: Klasik İngiliz kahvaltısında yumurta, sosis, fasülye, pastırma, mantar ve kızarmış domates bulunuyor. Fransa: Fransızlar Kübalılar ile benzer bir kahvaltı kültürüne sahipler. Tek fark Fransızlar kendilerine özgü olan kruvasanı tercih ediyor. Almanya: Kahvaltıda taze ekmek, soğuk et, peynir çeşitleri, tereyağı ve reçelden oluşan bir masa hazırlıyor. İtalya: Kapuçino ve reçelli brioche ile güne başlıyor. Meksika: Kahvaltı bu ülkede günün en önemli öğünü. Bu nedenle fotoğrafta gördüğünüz gibi bir yemek ile güne başlanıyor. Japonya: Geleneksel kahvaltıda haşlanmış pirinç, miso çorbası, balık veya japon omleti (tamagoyaki) gibi proteinler ve turşudan oluşuyor. Rusya: Bir bisküvi büyüklüğünde peynirli börekler ile kahvaltı ediliyor. Hindistan: Hindistan'da Çin gibi büyük bir coğrafya olduğu için kahvaltı kültüründe bölgesel olarak bir çok farklılık olabiliyor. Ancak genellikle fotoğraftaki gibi bir tabakla karşılaşabilirsiniz. İspanya: İştah açıcı olarak kahvaltıda rendelenmiş domatesli tost çok yaygın. Güney Afrika: Sıcak mısır gevreği veya yulaf lapasıyla yapılan, yerel dilde putu pap olarak bilinen kahvaltılık bu ülkede çok yaygın. Kore: Kahvaltıları çarpıcı bir biçimde akşam yemeğine çok benziyor. Hatta bazı günler bir önceki akşamdan kalan yemekler kahvaltıda servis edilir. Jamaica: Ackee, kızartıldığında çırpılmış yumurtaya çok benzeyen bir meyvedir. Bu meyve, yanında muz ve meyve suyu güne başlarken tüketiliyor. İsveç: Evde yapılan bir kahvaltıda yumurta, salatalık, domates, peynir ve mayonez bulunur. Amerika: Bölgesel olarak değişiklikler olsada en yaygın üçlü yumurta, sosis veya pastırma, pankektir. Ve son olarak Türkiye :) Dünya kahvaltıda ne yiyor? Bir çok farklı mutfak ve yiyecek kültürü bulunuyor. Farklı kültürlerde günün en önemli öğünü acaba nasıl değerlendiriliyor. İşte bu sorunun cevabı galerimizde.. BiP'te paylaş

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